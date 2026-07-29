comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santiago del Estero este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 16°. Con vientos de 15 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Sureste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sureste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 46m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:00 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 18° 18° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sureste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Sureste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 22° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 25° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 22° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 22° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 22° 22° Este 7 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sur 1 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sur 4 - 7 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 19° 19° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

  2. Alerta por frío polar:una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

    Alerta por frío polar: una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

  3. Cambia el clima en Buenos Aires:las lluvias vuelven antes de lo previsto y ya hay fecha confirmada

    Cambia el clima en Buenos Aires: las lluvias vuelven antes de lo previsto y ya hay fecha confirmada

  4. Tormentón de barro en Buenos Aires:cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

    Tormentón de barro en Buenos Aires: cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

  5. Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires:el día clave en el que se larga con fuerza

    Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires: el día clave en el que se larga con fuerza

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El partido de Lula da Silva denunció a Milei:piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

Economía

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes:cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes: cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Tesla, cada vez más cerca de la Argentina:primero, los cargadores y luego, ¿la venta de autos?

El Banco Central no compró dólares y cortó con la racha después de 135 días acumulando reservas

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Internacionales

Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Keiko Fujimori, presidenta de Perú:“Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania:muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Publicidad