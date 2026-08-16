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El clima en San Luis hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 29 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 29 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:02 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 54 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sureste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sureste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Este 29 - 52 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 29 - 53 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 28 - 53 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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