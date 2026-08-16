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El clima en Santa Cruz hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -2° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:46
Puesta del sol18:36
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:46 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 28 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 26 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 19 - 28 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Suroeste 16 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -1° -1° Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -1° -1° Noroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -1° -1° Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -2° -2° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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