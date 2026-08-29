Cambio de tiempo en el AMBA sin tormenta de Santa Rosa: qué día llegará la temperatura a casi 20 grados

Clima; pronóstico; otoño; Buenos Aires. Foto: Meteored Argentina

El tiempo comenzará a estabilizarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana. Luego de varios períodos de inestabilidad, la Ciudad de Buenos Aires y diferentes sectores del conurbano bonaerense tendrán jornadas sin precipitaciones, con una disminución progresiva de la nubosidad y temperaturas máximas en ascenso.

El cambio en las condiciones meteorológicas se sentirá principalmente durante las tardes. Aunque las primeras horas del sábado y del domingo continuarán siendo frías, el aumento de la temperatura permitirá disfrutar de un ambiente mucho más agradable.

El domingo podría ser el día más templado, con una máxima estimada cercana a los 19 grados. De esta manera, el cierre de agosto ofrecerá una oportunidad para recuperar los planes al aire libre que debieron suspenderse por las lluvias.

Pronóstico para el sábado 29 de agosto en el AMBA

El sábado comenzará con una mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 8 grados, por lo que será necesario salir con abrigo durante las primeras horas.

Clima en Buenos Aires. Foto: NA

El descenso térmico podría sentirse con mayor intensidad en zonas del oeste y el sur del conurbano bonaerense. En esos sectores, alejados del centro urbano, los registros suelen ser ligeramente más bajos, especialmente durante la madrugada y poco después del amanecer.

Con el avance de las horas se producirá una recuperación gradual de la temperatura. La máxima estará entre los 17 y 18 grados, acompañada por un cielo parcialmente nublado y períodos de sol.

No se esperan lluvias significativas durante la jornada. Este escenario permitirá organizar paseos, actividades deportivas, encuentros familiares y visitas a espacios verdes sin la amenaza inmediata de precipitaciones.

El viento soplará desde el sector este con intensidad leve o moderada. Si bien el cielo no permanecerá completamente despejado durante todo el día, la tarde presentará condiciones considerablemente más agradables que las observadas durante las jornadas anteriores.

Después del atardecer volverá a sentirse el descenso de la temperatura. Por ese motivo, quienes tengan previsto permanecer fuera de sus hogares durante la noche deberán conservar una campera o un abrigo liviano.

El domingo será el día más templado del fin de semana

El domingo 30 de agosto se perfila como la jornada más agradable del fin de semana en el AMBA. La mínima se ubicará alrededor de los 9 o 10 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano.

El cielo se presentará parcialmente nublado, aunque también habrá momentos con una mayor presencia del sol. No aparecen precipitaciones relevantes dentro del pronóstico, por lo que el panorama será favorable para realizar actividades al aire libre.

Buenos Aires Foto: Reuters

El período más cálido se registrará durante la tarde. Entre el mediodía y las últimas horas de luz solar, la sensación térmica resultará más confortable, especialmente en lugares protegidos del viento.

A pesar del aumento de la temperatura, habrá una importante diferencia entre las condiciones de la mañana y las de la tarde. La amplitud térmica podría acercarse a los 10 grados, por lo que será conveniente elegir prendas que puedan retirarse a medida que suba la temperatura.

Por la noche, los registros volverán a descender. Las personas que organicen salidas durante todo el día deberán tener en cuenta este cambio para evitar que el frío las sorprenda después del atardecer.

¿Cuándo podrían volver las lluvias a Buenos Aires?

Los pronósticos disponibles no muestran lluvias importantes durante el sábado ni el domingo. La estabilidad también podría extenderse durante el comienzo de la semana siguiente, aunque las condiciones meteorológicas pueden cambiar a medida que se actualizan los modelos.

Para el lunes 31 de agosto se espera que continúe el ambiente estable, con temperaturas aproximadas de entre 11 y 19 grados. Esto permitiría comenzar la semana sin precipitaciones y con valores térmicos similares a los previstos para el domingo.

Durante los primeros días de septiembre podrían producirse nuevas variaciones en la temperatura y un aumento de la nubosidad. Sin embargo, la posibilidad de lluvias dependerá de la evolución de los sistemas meteorológicos durante las próximas jornadas.

Debido a que los pronósticos extendidos pueden modificarse, se recomienda consultar las actualizaciones antes de organizar actividades que dependan directamente del estado del tiempo.

Qué conviene tener en cuenta antes de salir

Aunque las temperaturas máximas mostrarán un ascenso, las mañanas continuarán siendo frías en todo el AMBA. Para disfrutar del fin de semana sin contratiempos, conviene considerar las siguientes recomendaciones:

Llevar abrigo durante las primeras horas y después del atardecer.

Elegir la tarde para realizar actividades al aire libre.

Utilizar varias capas de ropa ante la amplitud térmica.

Considerar posibles diferencias de temperatura entre la Ciudad y el conurbano.

Consultar el pronóstico actualizado antes de organizar una salida prolongada.

Mantener una campera liviana disponible para la noche.

Un cierre de agosto con temperaturas en ascenso

Buenos Aires despedirá agosto con un panorama meteorológico mucho más estable. El sábado ofrecerá una tarde agradable, con una máxima de hasta 18 grados, mientras que el domingo podría alcanzar los 19 grados y convertirse en el mejor día para realizar actividades fuera de casa.

La ausencia de lluvias será uno de los aspectos más destacados del fin de semana. Sin embargo, las mañanas frías y el descenso térmico nocturno obligarán a mantener el abrigo a mano.

Después de las precipitaciones, el AMBA tendrá dos jornadas con mejores condiciones, temperaturas en ascenso y períodos de sol. El domingo concentrará las condiciones más favorables, aunque será recomendable seguir las actualizaciones del pronóstico ante cualquier cambio.