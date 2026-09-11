Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 27 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.