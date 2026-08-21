Alerta por frío polar en el AMBA: el día que la temperatura caerá bajo cero

Frío en Buenos Aires, ola polar. Foto: NA/Damián Dopacio

El invierno vuelve a mostrar su cara más intensa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Después de varias jornadas de nubosidad, humedad y temperaturas relativamente moderadas, una nueva entrada de aire frío provocará un descenso térmico considerable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El cambio comenzará a sentirse con mayor claridad desde el viernes, pero el momento más frío llegará durante las primeras horas del sábado y se mantendrá el domingo. En algunos sectores alejados del centro urbano, los registros podrían ubicarse entre 2 y 3 grados bajo cero, con condiciones favorables para la formación de heladas.

Cuándo llega el frío polar al AMBA

El ingreso de la masa de aire frío comenzará a consolidarse durante el viernes. El viento rotará hacia el sector sur y sudoeste, una situación que favorecerá el avance de aire de origen polar sobre el centro del país.

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima cercana a los 7 °C, aunque el cambio más notorio estará en la temperatura de la tarde. La máxima se ubicaría entre los 12 y 13 °C, muy por debajo de los valores registrados durante jornadas anteriores.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Durante las primeras horas también podrían presentarse ráfagas y viento persistente, factores que harán que la sensación térmica resulte inferior a la temperatura indicada por los termómetros. El viento comenzaría a perder intensidad hacia la segunda parte del día, mientras el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Qué día se desplomará la temperatura en Buenos Aires

Aunque el aire polar ingresará con fuerza el viernes, el sábado será uno de los días más fríos del período. La pérdida de nubosidad durante la noche y la disminución del viento facilitarán un enfriamiento más pronunciado, especialmente en áreas suburbanas y rurales.

Para la Ciudad de Buenos Aires se estiman mínimas de entre 3 y 4 °C. En cambio, localidades del Gran Buenos Aires que se encuentran más alejadas del efecto moderador de los edificios, el tránsito y el asfalto podrían registrar valores de hasta 2 o 3 °C bajo cero.

Las diferencias térmicas entre la Capital y el conurbano responden al conocido efecto de “isla de calor urbana”. Las superficies de cemento y asfalto retienen parte de la energía acumulada durante el día, por lo que las temperaturas nocturnas suelen ser más elevadas en las zonas densamente urbanizadas.

En espacios abiertos del conurbano, la pérdida de calor es más rápida. Por esta razón, las marcas cercanas o inferiores a cero serán más probables en sectores periféricos, donde además podrían aparecer heladas durante la mañana.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

El sábado comenzará con un amanecer gélido, pero también marcará el regreso del sol. El cielo se presentará mayormente despejado durante las primeras horas y podría aumentar parcialmente la nubosidad hacia la tarde.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

La máxima se ubicaría entre 12 y 14 °C, por lo que el ambiente continuará fresco incluso en los momentos de mayor radiación solar. El viento del sudoeste también podría incrementar la sensación de frío durante la mañana.

Quienes tengan que salir temprano deberán utilizar abrigo reforzado, especialmente en estaciones, paradas de colectivos y espacios abiertos. La exposición al viento puede hacer que el cuerpo perciba una temperatura sensiblemente menor, aunque el termómetro marque algunos grados por encima de cero.

El domingo seguirá el frío y habrá temperaturas bajo cero

El domingo presentará condiciones similares. En la Ciudad de Buenos Aires, las mínimas se ubicarían entre los 3 y 5 °C, mientras que algunos puntos del Gran Buenos Aires podrían volver a registrar valores bajo cero.

La máxima rondará los 13 °C, con cielo parcialmente nublado y una rotación gradual del viento hacia el este. A pesar de esa modificación en la circulación, la masa de aire frío continuará instalada durante buena parte de la jornada.

Por lo tanto, el sábado y el domingo concentrarán las temperaturas más bajas de este nuevo episodio invernal. Las heladas serán más probables durante el amanecer, principalmente en terrenos abiertos, zonas rurales y localidades con menor densidad de construcciones.

¿Seguirá el frío polar la próxima semana?

La tendencia indica que las temperaturas comenzarían a recuperarse lentamente con el inicio de la nueva semana. No se espera un aumento abrupto, sino un ascenso progresivo de las mínimas y máximas.

El ambiente continuará fresco, pero el frío más intenso perdería fuerza. También se anticipan condiciones de tiempo relativamente estables, aunque los pronósticos pueden modificarse a medida que se actualizan los modelos meteorológicos.

Por esa razón, es recomendable consultar periódicamente el pronóstico oficial, especialmente antes de organizar actividades al aire libre. En episodios de aire polar, una variación en la nubosidad o en la intensidad del viento puede modificar rápidamente la temperatura prevista.

Recomendaciones para afrontar las bajas temperaturas

Ante la llegada del frío, es importante prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También conviene evitar exposiciones prolongadas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Dentro del hogar, los ambientes deben conservar una ventilación adecuada incluso cuando se utilicen estufas. Nunca deben emplearse hornallas, hornos o braseros como sistemas de calefacción, debido al peligro de intoxicación por monóxido de carbono.

También se recomienda revisar que las salidas de los artefactos no estén obstruidas y controlar que la llama sea de color azul. Los vehículos, por su parte, no deben permanecer encendidos dentro de garajes cerrados.

Para quienes circulen temprano, la mejor alternativa será vestirse con varias capas de ropa, cubrir cabeza, manos y cuello, y llevar un abrigo resistente al viento. Además, los conductores deberán extremar la precaución en sectores suburbanos ante la posible presencia de escarcha sobre la calzada.