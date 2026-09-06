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Frío polar en Buenos Aires: qué temperatura se espera y cómo seguirá el clima este domingo 6 de septiembre

La jornada estará marcada por las bajas temperaturas, con cielo parcialmente nublado y viento leve del sur sudoeste. A medida que avance la jornada, las térmicas subirán de manera gradual, aunque el ambiente continuará frío.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Volvió el frío polar a Buenos Aires: así estará el clima este domingo 6 de septiembre.
Volvió el frío polar a Buenos Aires: así estará el clima este domingo 6 de septiembre. Foto: NA
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Este domingo 6 de septiembre se presenta con temperaturas muy bajas en Buenos Aires, donde la mínima llegará a -1°C y la máxima apenas alcanzará los 10°C. Se espera un cielo con nubes dispersas y viento leve del sur sudoeste.

La jornada estará marcada por el frío intenso durante las primeras horas del día, con condiciones que mantendrán baja la sensación térmica. A medida que avance la jornada, las temperaturas subirán de manera gradual, aunque el ambiente continuará frío.

Volvió el frío polar a Buenos Aires: así estará el clima este domingo 6 de septiembre. Foto: NA

Para quienes tengan actividades al aire libre, se recomienda salir con ropa de abrigo y prestar especial atención a las primeras horas de la mañana, cuando se registrarán las temperaturas más bajas.

Cómo está el clima este domingo 6 de septiembre

En Buenos Aires, el panorama durante las primeras horas del domingo se caracterizará por el frío. La temperatura será de 2°C, con cielo claro y sin probabilidades de precipitaciones.

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Los principales datos meteorológicos son:

  • Temperatura: 2°C.
  • Estado del cielo: claro.
  • Probabilidad de precipitaciones: 0%.
  • Humedad: 82%.
  • Visibilidad: 10 kilómetros.
  • Viento: 12 km/h.

Las condiciones se mantienen estables, aunque el viento del sur sudoeste contribuye a generar una sensación térmica baja.

Volvió el frío polar a Buenos Aires: así estará el clima este domingo 6 de septiembre. Foto: NA

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días

El pronóstico extendido para Buenos Aires entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre de 2026 anticipa un paulatino ascenso de las temperaturas, aunque con jornadas variables en cuanto a la nubosidad.

El lunes 7 se espera un día muy nuboso, con temperaturas que se ubicarán entre los 8°C y los 11°C. Para el martes 8, el termómetro podría alcanzar los 15°C, acompañado por un cielo mayormente claro.

El miércoles 9 llegará un nuevo ascenso térmico, con una máxima estimada de 19°C y nubes dispersas.

Volvió el frío polar a Buenos Aires: así estará el clima este domingo 6 de septiembre. Foto: NA

En tanto, entre el jueves 10 y el viernes 11, las temperaturas se mantendrán en un rango de 13°C a 20°C, con predominio de condiciones nubosas.

De esta manera, el comienzo de la semana mostrará una recuperación progresiva de las temperaturas, luego del marcado descenso térmico previsto para este domingo.

Recomendaciones para enfrentar el frío

Ante las bajas temperaturas previstas para este domingo, es conveniente tomar algunas precauciones:

  • Abrigarse bien antes de salir, especialmente durante la mañana.
  • Aprovechar las horas con mayor presencia de sol para realizar actividades al aire libre, sin dejar de lado la ropa de abrigo.
  • Si se realiza actividad física, prestar atención a los cambios de temperatura y a la sensación térmica.
  • Mantenerse correctamente hidratado incluso durante los días fríos.
  • Consultar las condiciones meteorológicas antes de realizar actividades prolongadas al aire libre.
ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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