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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 1°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -4° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
-3°
Viento
Oeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-4°
Viento
Oeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -4°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 1°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:19
Puesta del sol18:07
Horas de luz8h 48m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:19 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 8h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Oeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -1° -1° Oeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -1° -1° Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -2° -2° Oeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -3° -3° Oeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -3° -3° Oeste 14 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -3° -3° Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -3° -3° Oeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Oeste 16 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 -3° -3° Oeste 17 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 -3° -3° Oeste 18 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 -2° -2° Oeste 18 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 -1° -1° Oeste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 -1° -1° Oeste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 -1° -1° Oeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 -2° -2° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 -3° -3° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 -3° -3° Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -4° -4° Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -4° -4° Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -3° -3° Oeste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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