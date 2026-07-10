El astrólogo que acertó los triunfos ante Cabo Verde y Egipto predijo un triunfo de Argentina ante Suiza

Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Este sábado, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con Suiza en busca de un lugar en las semifinales y, en la previa, un nuevo pronóstico astrológico volvió a captar la atención de los hinchas.

El encargado de hacer esta predicción es Federico Pertusati, conocido en redes sociales como @AstroMutable, músico, escritor y astrólogo que ganó notoriedad durante la Copa del Mundo por haber anticipado un partido sufrido frente a Cabo Verde y un cruce aún más complicado ante Egipto, dos escenarios que terminaron asemejándose a lo que ocurrió en la cancha.

La predicción del astrólogo para la selección indica que Argentina será campeón Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Según el astrólogo, el panorama de este partido será distinto: su lectura de las cartas y las configuraciones astrales, predica que la Albiceleste dejará atrás las dudas de los encuentros anteriores, recuperará su funcionamiento colectivo y conseguirá el pasaje a la próxima instancia sin necesidad de llegar a los penales.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Pertusati explicó que el encuentro ante Suiza es un “partido que se juega con ascendente en Capricornio, que suele beneficiar a equipos pragmáticos pero ambiciosos, y sobretodo, muy ordenados”.

“Se trata de equipos que no corren riesgos innecesarios. En este Mundial, este ascendente dio muchos partidos que terminaron en victoria por la mínima, o bien, victorias pero con muchos goles (y esta estadística está respaldada por la esencia capricorniana). Por eso, este sábado Suiza tiene que ser todo menos un reloj suizo”, señaló.

Asimismo, agregó: “Creo que es el partido donde Argentina va a recuperar el funcionamiento como equipo, donde se van a terminar de hacer todos los ajustes que había que hacer. Donde la Argentina recupera toda su entereza”.

De todas maneras, como lo hizo antes del encuentro frente a Egipto por los octavos de final, sostuvo que “todavía siguen siendo cartas interesantes (Giovani) Lo Celso y el Colo Barco”, por lo que volvió a sugerir que Lionel Scaloni los tenga en cuenta para este compromiso".

“Ya no veo la preocupación ni la sorpresa que aparecía vs. Cabo Verde ni el sufrimiento vs. Egipto. Contra Suiza veo temple y a la Argentina llevándose el partido. Y descarto que haya penales. Es muchísimo más probable que lo podamos definir en los 90 minutos”, afirmó.

Cartas de tarot

La predicción del astrólogo para Lionel Messi: “No será un partido como cualquier otro”

El astrólogo también puso el foco en la figura de Lionel Messi y anticipó una noche especial para el capitán argentino. “No creo que este sea un partido como cualquier otro para Messi. La Luna va a quedar en Géminis, revolucionando por completo la carta de nuestro capitán y esto no va a pasar desapercibido”, remarcó.

“Las miradas seguirán estando en él, como nuestra estrella, pero va a hacer algo más que brillar, va a ser lo siguiente a eso. Es el encuentro donde puede aprovechar a romper nuevos récords históricos o bien, acercarse considerablemente a ellos. Será un partido importante para el equipo y también muy importante para Messi, sobre todo a nivel emocional”, indicó.

Por último, Pertusati se animó a señalar posibles momentos de desequilibrio durante el partido. “A las 22:40 (hora argentina) se abre una ventana donde podemos tener un gol argentino, y sobre todo, un gol de Messi. Esta ventana va perdiendo intensidad, pero sigue activa hasta que se nos va el primer tiempo, así que puede dar más de un gol”.

Lionel Messi; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“También veo una muy buena para las 23:24, que tiene posibilidades muy fuertes de terminar en gol. Al igual que la anterior, se activa con fuerzas en ese momento y dura hasta las 23:33”, concluyó, al tiempo que señaló que con el “ascendente en Capricornio gana la experiencia también, o sea, los jugadores más experimentados”.