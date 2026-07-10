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Los números de Lionel Messi en cuartos de final de Mundiales: de mirarlo desde el banco en el 2006 al Topo Gigio en la Batalla de Lusail

El capitán argentino volverá a disputar dicha instancia con la camiseta argentina, con resultadores dispares. Repasá todos los partidos en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El Topo Gigio frente al banco de suplentes neerlandés.
El Topo Gigio frente al banco de suplentes neerlandés.
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Lionel Messi, un viejo conocido de los cuartos de final en los Mundiales, buscará tener nuevamente un rol clave este sábado, cuando la Selección argentina se enfrente con Suiza en la mencionada instancia del Mundial 2026.

El capitán argentino, que sorprendió al mundo con su increíble nivel a sus 39 años, es el máximo goleador en este Mundial junto al francés Kylian Mbappé, con ocho tantos cada uno. Además, fue clave en la remontada ante Egipto, ya que asistió a Cristian Romero para el descuento y se encargó de anotar el 2 a 2 unos pocos minutos después.

Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La de este sábado será la quinta presencia de Messi en los cuartos de final de un Mundial, instancia donde tiene un saldo muy parejo, con dos triunfos y dos derrotas.

Su primer partido de cuartos de final en un Mundial se dio en Alemania 2006, donde la Selección argentina se enfrentó contra los locales. Sin embargo, la “Pulga”, pese a que ya era una de las máximas promesas del fútbol, no sumó minutos en dicho encuentro y vio desde el banco de suplentes cómo los teutones avanzaban por penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos.

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Lionel Messi en los cuartos de final del Mundial 2006.
Lionel Messi en los cuartos de final del Mundial 2006. Foto: x

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Alemania volvería a ser el verdugo de la Selección argentina. En aquella ocasión, Messi ya era el mejor jugador del mundo, aunque poco pudo hacer para evitar la goleada 4-0 del combinado del país europeo sobre el equipo que tenía a Diego Maradona en el banco de suplentes..

Ya en Brasil 2014, la Selección argentina pudo romper la barrera de los cuartos de final al ganarle 1-0 a Bélgica. El autor de aquel tempranero gol fue Gonzalo Higuaín.

Lionel Messi en los cuartos de final del Mundial 2014.
Lionel Messi en los cuartos de final del Mundial 2014. Foto: x

Este triunfo, además, sirvió para que la Albiceleste pudiera acceder a las semifinales del torneo de selecciones más importante del mundo por primera vez en 24 años.

Finalmente, en los cuartos de final de Qatar 2022 se dio el encuentro que es recordado como la “Batalla de Lusail” contra Países Bajos.

Lionel Messi, Argentina vs Países Bajos. Foto: Reuters
Lionel Messi, Argentina vs Países Bajos. Foto: Reuters

La Selección argentina comenzó con una ventaja de 2 a 0 con Messi como gran figura, ya que asistió a Nahuel Molina con un pase increíble y luego estiró la ventaja desde el punto de penal.

Pero los neerlandeses pudieron reponerse e igualaron el encuentro gracias a los dos goles de Weghorst. De esta manera, todo se tuvo que definir en los penales, donde el “Dibu” Martínez brillaría para darle el boleto a semis al equipo de Lionel Scaloni.

"¿Qué mirás, bobo? Andá para allá": el enojo de Messi

Aquel fue uno de los partidos más picantes para Messi, ya que le hizo el Topo Gigio en su festejo de gol a Louis Van Gaal, a quien después acusó de hablar mucho en la previa. Además, luego del encuentro protagonizó un inolvidable cruce con el goleador neerlandés con su recordada frase “Andá pa´ allá, bobo”.

El historial de Messi en cuartos de final de Mundiales

  • Alemania 2006 (no sumó minutos): Argentina 1(2) – (4)1 Alemania
  • Sudáfrica 2010: Argentina 0 – 4 Alemania
  • Brasil 2014: Argentina 1 – 0 Bélgica
  • Qatar 2022: Argentina 2(4) – (3)2 Países Bajos
Mundial 2026Selección ArgentinaLionel Messi
Matias Greisert
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