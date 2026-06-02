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Franco Colapinto quiere estirar su gran presente en la Fórmula 1: cómo le fue en el Gran Premio de Mónaco 2025

El piloto argentino buscará mantener su racha positiva en el emblemático Gran Premio de Mónaco, que se disputará el próximo domingo 7 de junio. A pesar de su corta carrera en la máxima categoría, el pilarense ya conoce este circuito que se caracteriza por ser muy angosto.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 14:41
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Franco Colapinto quiere estirar su gran presente en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.
Franco Colapinto quiere estirar su gran presente en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.
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Franco Colapinto transita uno de sus mejores momentos personales en la Fórmula 1, después del séptimo puesto en el Gran Premio de Miami, y el sexto puesto que consiguió en el Gran Premio de Canadá, siendo éste último su mejor registro en la máxima categoría del automovilismo.

En este contexto, el piloto argentino buscará mantener su racha positiva en el emblemático Gran Premio de Mónaco, que se disputará el próximo domingo 7 de junio. A pesar de su corta experiencia, el pilarense conoce este circuito, ya que participó en la anterior temporada con Alpine.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco 2025 de la Fórmula 1

En el Gran Premio de Mónaco 2025 de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al vigente campeón Lando Norris (McLaren), Colapinto finalizó décimo tercero y no logró sumar puntos para la escudería francesa. Su compañero, Pierre Gasly, terminó último tras un incidente con Yuki Tsunoda (Red Bull).

Si bien todos los pilotos sueñan con ganar en Mónaco, este circuito se caracteriza por hacer un excelente desempeño en el día de clasificación, debido a que es muy difícil hacer sobrepasos al tratarse de un circuito callejero que se destaca por ser uno de los más angosto del calendario.

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Franco Colapinto finalizó 13 en el Gran Premio de Mónaco. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)
Franco Colapinto finalizó décimo tercero en el Gran Premio de Mónaco 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)

Teniendo en cuenta estas características, habrá que seguir sumamente de cerca la actuación del piloto argentino el día sábado de junio, a partir de las 11:00 (hora argentina), cuando se lleve a cabo la clasificación que será crucial y decisiva para la carrera del día domingo.

El pilarense de 23 años transita un “estado de gracia” en la máxima categoría del automovilismo, ya que viene de sumar puntos en las últimas dos carreras (6 en Miami y 8 en Canadá), alcanzando la décima primera plaza en el vigente Mundial de Pilotos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

En la previa del Gran Premio de Mónaco, Colapinto habló con Alpine y palpitó la próxima carrera de la temporada: “Estuve en el simulador de inmediato el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una rápida visita a París en mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto!”.

Franco Colapinto seguido de cerca por un Aston Martin en el GP de Mónaco. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)
Franco Colapinto seguido de cerca por un Aston Martin en el GP de Mónaco 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)

En cuanto a las complejas características del circuito de Mónaco, Franco expresó: “El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras con los muros tan cerca, estoy deseando ver cómo se siente en los coches de este año, que son más ligeros y ágiles”.

Por último, remarcó lo importante que será la clasificación: “Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos para empujar al máximo. Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año”.

El cronograma completo del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

  • Práctica Libre 1: 08:30 (hora de Argentina)
  • Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

  • Práctica Libre 3: 07:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00

TV: Fox Sports (Argentina) - Disney+ (Sudamérica) - DAZN (España) - Apple TV (EEUU) / F1TV

Fórmula 1Franco ColapintoGran Premio de Mónaco
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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