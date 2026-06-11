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Por qué República Checa ahora se llama “Chequia”: el cambio que llamó la atención de todos en el Mundial 2026

Aunque la decisión se formalizó en 2016, el inicio del Mundial 2026 vuelve a poner en primer plano el uso de “Chequia”, un nombre más breve que el país impulsa en el ámbito deportivo y cotidiano.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La región anteriormente conocida como Checoslovaquia y Bohemia cambió su nombre
La región anteriormente conocida como Checoslovaquia y Bohemia cambió su nombre Foto: REUTERS
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El arranque del Mundial 2026 dejó un detalle ajeno al fútbol que captó la atención de hinchas y comentaristas: cada vez más selecciones, organismos y transmisiones se refieren a la República Checa como Chequia. Aunque para muchos suena como una novedad, el cambio tiene ya una década y responde a una estrategia de identidad internacional.

Desde 2016, el país adoptó oficialmente dos denominaciones: “República Checa” para contextos formales y “Chequia” como versión corta. Esta última es la que el gobierno promueve en el uso cotidiano, los medios y, especialmente, en el deporte, donde la síntesis y la claridad son clave.

El fenómeno se hizo visible en torneos recientes, como la Eurocopa 2024, y ahora se consolidó en el mayor evento futbolístico del planeta. Tanto la FIFA como la UEFA registraron al seleccionado con el nombre breve, una tendencia que los comentaristas adoptaron de forma natural en las retransmisiones.

La región anteriormente conocida como Checoslovaquia y Bohemia cambió su nombre
La región anteriormente conocida como Checoslovaquia y Bohemia cambió su nombre Foto: REUTERS

Chequia: el origen de un país joven y su identidad

La actual República Checa nació el 1 de enero de 1993 tras la disolución pacífica de Checoslovaquia, en un proceso conocido como el “Divorcio de Terciopelo”. De ese acuerdo surgieron dos estados independientes: Chequia y Eslovaquia, sin conflictos armados y mediante consensos políticos.

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A partir de entonces, el país trabajó en consolidar su identidad en el escenario global. La búsqueda de un nombre más simple y reconocible forma parte de esa estrategia, en línea con otros Estados que han optado por denominaciones más directas para su proyección internacional.

Chequia, la apuesta por la simplificación

El uso de Chequia apunta a facilitar la comunicación y reforzar la marca país. En el ámbito deportivo, donde los nombres largos suelen acortarse, esta versión resultó especialmente eficaz.

La lógica no es exclusiva de este caso. A lo largo de la historia reciente, otros países han actualizado o simplificado su denominación, como Myanmar (antes Birmania) o Zimbabue (antes Rhodesia, si, como las galletitas), con el objetivo de reflejar mejor su identidad contemporánea.

Además del deporte, el término ya aparece en publicaciones, obras literarias y medios internacionales, donde su uso crece de forma sostenida. La tendencia acompaña un escenario global en el que las naciones buscan nombres más claros, fáciles de pronunciar y adaptables a distintos idiomas.

El grupo de Chequia y su fixture en el Mundial 2026

Tras superar el repechaje europeo, la selección de Chequia se metió en el Grupo A del Mundial 2026 y tendrá un debut exigente en la competencia. Su primer compromiso será frente a Corea del Sur el jueves 11 de junio a las 23:00, en un partido clave para marcar el rumbo en la fase inicial.

El calendario continúa el 18 de junio, cuando el equipo europeo se medirá ante Sudáfrica a las 13:00, en lo que podría ser un encuentro decisivo para sus aspiraciones de clasificación. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 24 de junio frente a México a las 22:00, uno de los anfitriones del torneo y candidato a avanzar.

Próximos partidos de Chequia

  • Chequia vs. Corea del Sur | 11 de junio | 23:00
  • Chequia vs. Sudáfrica | 18 de junio | 13:00
  • México vs. Chequia | 24 de junio | 22:00

Un territorio con múltiples nombres a lo largo del tiempo

La región que hoy se conoce como Chequia tuvo diferentes denominaciones a lo largo de los siglos. En el mundo anglosajón, por ejemplo, fue identificada durante mucho tiempo como Bohemia, antes de integrarse en Checoslovaquia tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918.

La región anteriormente conocida como Checoslovaquia y Bohemia cambió su nombre
La región anteriormente conocida como Checoslovaquia y Bohemia cambió su nombre Foto: REUTERS

Ese pasado histórico explica en parte la coexistencia de términos. Mientras “República Checa” mantiene su valor institucional, “Chequia” resume una identidad que combina tradición y modernización.

Hoy, con millones de espectadores siguiendo el Mundial, el uso del nombre corto se amplifica. Lo que comenzó como una decisión administrativa se consolida como un fenómeno cultural y mediático, visible en cada transmisión, ficha oficial y conversación futbolera.

Mundial 2026República ChecaHistoria
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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