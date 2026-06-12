Messi compartió un video con una canción del Indio Solari a días del debut del Mundial que emocionó a los hinchas

El posteo de Lionel Messi que emocionó a los hinchas y fans del Indio. Foto: REUTERS

Lionel Messi revolucionó las redes sociales al compartir un video de los entrenamientos de la Selección argentina musicalizado con una canción del Indio Solari, en plena preparación del equipo de Lionel Scaloni para el debut en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán argentino eligió “Encuentro con un ángel amateur”, tema que Solari presentó en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La publicación generó una gran repercusión entre los hinchas y fue interpretada por muchos como un gesto cargado de simbolismo en la previa de la Copa del Mundo.

El video no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la elección musical de Messi en un momento clave para la Selección. El rosarino se prepara para disputar el que podría ser el último Mundial de su carrera, luego de haber alcanzado la gloria máxima en Qatar 2022.

La canción elegida también despertó múltiples interpretaciones por el contexto que rodea al capitán argentino, quien volverá a liderar al vigente campeón del mundo en busca de una nueva hazaña internacional.

Días atrás, además, había trascendido un audio inédito que Solari le grabó a Messi, en el que le agradecía por las alegrías brindadas a los argentinos y lo alentaba a seguir persiguiendo nuevos objetivos con la camiseta albiceleste.

Velatorio del Indio Solari. Foto: REUTERS

Messi ya había demostrado en otras oportunidades su admiración por el histórico músico argentino, una figura muy ligada a la cultura popular y al sentimiento de millones de fanáticos en todo el país.

Mientras tanto, la Selección continúa con su preparación bajo las órdenes de Scaloni, enfocada en llegar de la mejor manera al debut mundialista y defender el título conseguido hace cuatro años en Qatar.

Messi ilusionó a los hinchas antes del Mundial 2026: “Este grupo tiene las mismas ganas y la misma ilusión”

Lionel Messi aseguró días antes de que comience el Mundial 2026 que los argentinos no deberán tener dudas de que el equipo lo va a dejar todo en la cancha, luego del triunfo por 3 a 0 ante Islandia, donde marcó el segundo tanto y que fue el último amistoso del equipo de Lionel Scaloni antes del debut frente a Argelia.

“Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia”, señaló Messi, a la vez que dijo que está “disfrutando” de estar en el Mundial, que “tenía ganas de jugar un rato” y que al plantel todavía le queda una semana de trabajo para llegar de la mejor manera al estreno mundialista.

Lionel Messi ilusionó a los hinchas argentinos a días del debut en el Mundial. Foto: NA

“El objetivo es ponernos bien todos y llegar bien al debut”, dijo, mientras que al hablar de las expectativas para la Copa del Mundo, expresó: “Este grupo sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Hay que ir paso por paso”.

Además, le dejó un mensaje a los hinchas: “Vamos más juntos que nunca. Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre”. Luego, Messi advirtió que a cualquier rival le costará ganarle a Argentina porque se trata de “una Selección muy competitiva”, acostumbrada a competir bajo máxima exigencia y a convivir con la presión de ser candidata.