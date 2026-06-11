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El nuevo oráculo del Mundial 2026 es mexicano: quién es Paco, el ajolote que ya hizo su primera predicción

Su aparición en redes sociales no solo despertó la curiosidad de los fanáticos del fútbol, sino que también ayudó a visibilizar a una de las especies más emblemáticas y amenazadas de México.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Paco el Ajolote ya tiene a su favorito para el partido inaugural de este jueves entre Sudáfrica y México.
Paco el Ajolote ya tiene a su favorito para el partido inaugural de este jueves entre Sudáfrica y México. Foto: X / @PajaritoTimes.
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Cada Copa del Mundo suele dejar imágenes, personajes y curiosidades que trascienden el fútbol. De cara al inicio del Mundial 2026, una nueva figura comenzó a llamar la atención de los fanáticos: Paco, un ajolote mexicano que se hizo viral en redes sociales por sus supuestas predicciones sobre los resultados del torneo.

El curioso anfibio fue presentado como una especie de “oráculo” futbolístico y ya realizó su primera predicción relacionada con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El episodio despertó recuerdos de uno de los fenómenos más llamativos en la historia de los mundiales: el Pulpo Paul.

Paco el Ajolote ya tiene a su favorito para el partido inaugural de este jueves entre Sudáfrica y México. Video: X / @PajaritoTimes.

Quién es Paco, el ajolote que predice resultados del Mundial 2026

Paco es un ajolote mexicano que ganó notoriedad gracias a un video compartido en redes sociales. En las imágenes, el animal aparece dentro de una pecera frente a dos banderas que representan a las selecciones que disputarán el encuentro inaugural de la Copa del Mundo.

Tras recorrer el espacio durante algunos segundos, el anfibio se dirigió hacia la bandera de México, una elección que fue interpretada por los usuarios como una predicción de victoria para el equipo anfitrión.

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La grabación acumuló rápidamente miles de visualizaciones y comentarios, convirtiendo a Paco en una de las curiosidades más comentadas en la previa del Mundial 2026.

Paco es un ajolote mexicano que ganó notoriedad gracias a un video compartido en redes sociales, y eligió a México como ganador del partido inaugural. Foto: X / @PajaritoTimes.

El recuerdo del Pulpo Paul, el oráculo más famoso de los mundiales

La aparición de Paco provocó comparaciones inmediatas con el legendario Pulpo Paul, que alcanzó fama mundial durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

El molusco alemán se convirtió en una celebridad internacional gracias a una serie de pronósticos acertados sobre distintos partidos del torneo. Entre sus predicciones más recordadas figura la final entre España y Países Bajos, que terminó con el triunfo del conjunto español y la conquista de su primer título mundial.

Desde entonces, cada gran torneo internacional suele tener algún animal convertido en pronosticador, aunque pocos lograron alcanzar la popularidad que consiguió Paul hace más de una década.

Qué es un ajolote y por qué es una especie única en el mundo

Más allá de su inesperada fama futbolera, Paco también permitió que muchas personas conocieran mejor al ajolote, uno de los animales más emblemáticos de México.

Este anfibio posee una característica biológica excepcional conocida como neotenia, que le permite alcanzar la madurez sexual sin completar la metamorfosis típica de otros anfibios. Como consecuencia, conserva durante toda su vida rasgos propios de su etapa larvaria, como las características branquias externas que sobresalen de su cabeza.

Ajolotes. Foto: Unsplash.
Los ajolotes fueron nombrados tras el dios azteca del fuego y el rayo, Xolotl, que podía adoptar la forma de una salamandra. Foto: Unsplash.

Además de su singular apariencia, el ajolote es objeto de numerosos estudios científicos debido a su extraordinaria capacidad de regenerar tejidos, extremidades e incluso partes de algunos órganos.

A pesar de su importancia cultural y científica, el ajolote se encuentra actualmente en una situación crítica. La reducción de su hábitat natural, especialmente en los canales de Xochimilco, la contaminación del agua, la introducción de especies invasoras y el tráfico ilegal provocaron una drástica disminución de sus poblaciones silvestres.

Por este motivo, organismos dedicados a la conservación de la biodiversidad consideran al ajolote una especie en peligro crítico de extinción y promueven programas para su protección y recuperación.

Mundial 2026AjolotePredicciones
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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