La sorprendente decisión de la FIA que benefició a Alpine: le quitó las sanciones y le devolvió el podio a Gasly del Gran Premio de Mónaco

Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. Foto: EFE

La Federación Internacional de Automovilismo resolvió revocar de manera oficial los castigos aplicados sobre el francés Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco y, a través de un fallo administrativo, restituyó el tercer puesto al piloto de Alpine, tras un reclamo técnico inmediatamente posterior a la homologación de las planillas presentado por el equipo de Franco Colapinto.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la escudería francesa manifestó su satisfacción por la admisión del denominado Derecho de Revisión.

“Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo”, expresó Alpine.

Los comisarios deportivos del ente rector evaluaron los elementos probatorios y decidieron suprimir las dos penalizaciones de cinco segundos que pesaban sobre el monoplaza número 10. Originalmente, Gasly había completado el circuito callejero en zona de podio, pero las autoridades lo habían relegado tras dictaminar que el vehículo excedió los límites de velocidad establecidos en boxes, una sanción que también afectó a otros cinco integrantes de la grilla.

Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. Foto: EFE

La rectificación del resultado halló su fundamento en una falla técnica admitida por la propia organización. En el marco de las audiencias celebradas durante la jornada del pasado jueves, la compañía responsable del cronometraje y los sistemas de información de la categoría reconoció una anomalía en la demarcación física de la zona de control.

Las pericias demostraron que el bucle electrónico que registra el ingreso a los talleres presentaba una diferencia de 77 centímetros respecto a la extensión estipulada, lo cual generó un cálculo erróneo que arrojó velocidades promedio superiores a las que verdaderamente desarrollaron las unidades en pista.

Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. Foto: EFE

Pese a que el desperfecto técnico perjudicó a una docena de escuderías, la modificación del clasificador final favoreció con exclusividad a Alpine, dado que fue la única escudería que completó el procedimiento formal de protesta en los tiempos correspondientes.

Como contrapartida de la readecuación del podio en el Gran Premio de Mónaco, el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, descendió a la cuarta posición.