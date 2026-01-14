Ricardo Centurión en Racing de Córdoba. Foto: @clubaracing

Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión como el refuerzo estrella de este mercado de pases y concretó la vuelta del talentoso futbolista al fútbol argentino.

El anuncio se oficializó con un video cargado de identidad, música y guiños a la carrera del futbolista, que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

La confirmación llegó acompañada de un mensaje contundente desde la cuenta oficial de la institución: “¡¡Bienvenido Ricardo Centurión a la Academia!!”.

El video mezcla imágenes actuales de Centurión con material de archivo de distintas etapas de su carrera, logrando un relato audiovisual que conecta pasado y presente del futbolista.

Con esta presentación, Racing de Córdoba dejó en claro que la llegada de Ricardo Centurión es una apuesta fuerte, que posiciona al club en el centro de la escena y renueva las expectativas de cara a la temporada.