Fue compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina y se retiró en el Regional Amateur:

El lateral derecho llegó a jugar con Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: Instagram @josel.gomez4

El lateral derecho José Luis Gómez, exfigura de Club Atlético Lanús y con pasado en la Selección Argentina, anunció su retiro del fútbol profesional a los 32 años tras su último paso por Central Argentino de La Banda (Santiago del Estero).

A través de una emotiva publicación en Instagram, el defensor comunicó su decisión de poner fin a su carrera: “Hoy llega el día más duro de mi vida. Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor”.

El emotivo anuncio de retiro del fútbol de José Luis Gómez. Foto: Instagram @josel.gomez4

Y agregó sobre su carrera futbolística y el futuro lejos de las canchas: “Las cosas no se dieron como uno esperaba, pero toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol”.

Gómez tuvo su mejor etapa en Lanús, donde conquistó el Torneo Transición 2016 y la Copa Bicentenario, además de integrar el equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017. Durante ese período compartió convocatorias en la “Albiceleste” con figuras como Lionel Messi.

Las dificultades que sufrió José Luis Gómez durante su carrera

Uno de los momentos más complejos fue una grave lesión de rodilla sufrida en 2017 durante una gira con la selección, que lo marginó de las canchas en el punto más alto de su rendimiento.

José Luis Gómez se retiró del fútbol a los 32 años en Central Argentino de La Banda. Foto: Instagram @josel.gomez4

Incluso, forzó su recuperación para disputar la final de la Libertadores ante Grêmio. Años después, en 2021, fue transferido a Club Atlético Huracán, aunque no llegó a debutar debido a un cuadro de anemia.

La carrera futbolística de José Luis Gómez

En el seleccionado argentino fue convocado inicialmente por Julio Olarticoechea para disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016 y más tarde por Jorge Sampaoli.

Con la selección mayor disputó amistosos frente a Selección de Brasil y Selección de Singapur, aunque no volvió a ser citado posteriormente.

José Luis Gómez enfrentó a Brasil y Singapur con los colores de la Selección Argentina. Foto: Instagram @josel.gomez4

Formado en Racing Club, Gómez también pasó por San Martín de San Juan en diferentes etapas de su carrera. En medio de los problemas físicos y deportivos, incluso llegó a trabajar como conductor de Uber para sostenerse económicamente.

Finalmente, tras su reciente paso por Central Argentino de La Banda, el defensor decidió finalmente colgar los botines y cerrar su etapa como futbolista profesional.