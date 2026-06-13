Donald Trump llamó a Mauricio Pochettino antes del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026: ¿qué le dijo?

Trump llamó por teléfono a Pochettino. Foto: Reuters.

La cuenta regresiva para el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: el presidente Donald Trump envió un saludo especial al entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien lidera al seleccionado estadounidense en uno de los desafíos más importantes de su carrera. El mensaje fue difundido en la previa al cotejo contra Paraguay que terminó 4 a 1 y reflejó el respaldo institucional al equipo anfitrión.

¿Qué le dijo Trump a Pochettino?

“Solo quiero decirte que eres un tipo fantástico. Un fantástico entrenador. Estoy al tanto de tu récord y tu éxito. Sé lo grandiosos que son los jugadores”, manifestó Trump mientras Pochettino lo escuchaba por teléfono con el altavoz para que las personas presentes también pudieran oír su mensaje.

“Tienen grandes posibilidades de llegar hasta el final”, remató el mandatario republicano. “Solo quería desearte mucha suerte”, finalizó. A estas palabras, Pochettino les respondió con muchos agradecimientos, principalmente por su apoyo. “Haremos todo para hacerte sentir orgulloso”, lanzó el entrenador argentino que es el seleccionador de Estados Unidos.

El saludo de Donald Trump a Mauricio Pochettino antes del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026. Video: X/@somoscorta

Cabe resaltar que la figura del entrenador argentino ocupa un lugar central en las expectativas que rodean al combinado estadounidense. Desde que asumió el cargo, Pochettino impulsó una renovación futbolística basada en la intensidad, la presión alta y el protagonismo ofensivo, características que marcaron buena parte de su trayectoria en clubes de Europa.

El exdefensor surgido en Newells construyó una carrera internacional que incluyó pasos por Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea antes de asumir el desafío de dirigir a Estados Unidos. Su llegada fue interpretada como una apuesta ambiciosa de la federación local para potenciar a una generación de futbolistas que busca consolidar al país entre las principales selecciones del mundo.

La elección de un técnico argentino también despertó gran interés en Sudamérica, donde Pochettino mantiene una fuerte consideración por su trabajo y por los resultados obtenidos a lo largo de su carrera. Ahora, el entrenador afronta la oportunidad de liderar al país anfitrión en una Copa del Mundo que se disputa en territorio estadounidense, mexicano y canadiense.

El saludo de Trump se produjo en medio del clima de entusiasmo que rodea al torneo y fue interpretado como una muestra de apoyo a un proyecto deportivo que busca aprovechar la localía para alcanzar una actuación histórica. Mientras tanto, el entrenador argentino sabe que la presión será enorme, pero también que cuenta con una de las generaciones más talentosas que ha tenido el fútbol estadounidense en los últimos años.