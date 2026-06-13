Agenda Mundial 2026: todos los partidos del sábado 13 de junio de los grupos B y C, horarios y dónde verlos

Se viene el debut de Brasil en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El fin de semana arranca con fútbol y el Mundial 2026 sigue su rumbo este sábado 13 de junio con tres partidos, entre los cuales se destaca el tan ansiado debut de la Brasil de Neymar y compañía en el Grupo C.

Mientras la fiebre mundialista crece, la atención está puesta en los partidos que se juegan este sábado 13 de junio, con el detalle de los horarios, las selecciones que salen a la cancha y cómo seguir cada encuentro en vivo.

Mundial 2026: quién juega este sábado 13 de junio

Este sábado 13 de junio juegan Qatar vs Suiza, Brasil vs Marruecos y Haití vs Escocia.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Qatar vs Suiza - 16:00hs - Levi’s Stadium de San Francisco

Brasil vs Marruecos - 19:00hs - MetLife Stadium de Nueva York

Haití vs Escocia - 22:00hs - Gillette Stadium de Massachusetts

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Qatar vs Suiza se podrá ver en plataformas como Prime Video. Por su parte, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) dará Brasil vs Marruecos y Haití vs Escocia podrá sintonizarse por TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

Se viene el debut de Brasil en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo está conformado el Grupo B del Mundial 2026

El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Cómo llegan Qatar y Suiza

El último partido de Qatar antes del debut mundialista fue ante El Salvador el sábado 6 de junio en el BMO Stadium (Los Ángeles, EEUU) y terminó en empate 0-0. Por su parte, Suiza viene de igualar 1-1 ante Australia el sábado 6 en el Snapdragon Stadium (San Diego, EEUU).

Próximos partidos del Grupo B en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo B del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Suiza vs Bosnia y Herzegovina: jueves 18 de junio a las 16:00hs en el Los Angeles Stadium de California

Canadá vs Qatar: jueves 18 de junio a las 19:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

Fecha 3

Bosnia y Herzegovina vs Qatar: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Lumen Field de Seattle

Suiza vs Canadá: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

Cómo está conformado el Grupo C del Mundial 2026

El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Cómo llegan Basil y Marruecos

Brasil disputó su último partido ante Egipto en un amistoso disputado el sábado 6 de junio en el Cleveland Browns Stadium (Cleveland, EEUU) y que terminó en triunfo por 2-1. Por su parte, Marruecos llega a este encuentro tras empatar 1-1 ante Noruega, en un amistoso que se jugó en el Red Bull Arena (New Jersey, EEUU).

Cómo llegan Haití y Escocia

El último amistoso de Haití fue derrota 1-2 ante Perú, el viernes 5 de junio en el Nu Stadium (Miami, EEUU). Por su parte, Escocia viene de golear 4-0 a Bolivia, en un amistoso que se jugó el sábado 6 de junio Red Bull Arena (New Jersey, EEUU).

Próximos partidos del Grupo C en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo C del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Escocia vs Marruecos: viernes 19 de junio a las 19:00hs en el Gillette Stadium de Massachusetts

Brasil vs Haití: viernes 19 de junio a las 21:30hs en el Lincoln Financial Field de Philadelphia

Fecha 3

Marruecos vs Haití: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Escocia vs Brasil: miércoles 24 de junio a las 19:00hs en el Hard Rock Stadium de Miami

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