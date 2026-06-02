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Boca anunció que Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador del club y ya busca DT

El ex ayudante de Miguel Ángel Russo se va del “Xeneize” tras quedar afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los nombres que suenan para sucederlo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 16:26
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Boca hizo oficial la salida de Claudio Úbeda.
Boca hizo oficial la salida de Claudio Úbeda. Foto: REUTERS
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Lo que era un secreto a voces se hizo oficial. Este martes, Boca Juniors anunció que Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Primera y le agradeció por “el profesionalismo y el trabajo realizado”.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo”, señala el comunicado en las redes sociales del club.

Y añade: “Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Boca anunció la salida de Claudio Úbeda. Foto: X @BocaJrsOficial

Quién va a ser el entrenador de Boca

El presidente del club, Juan Román Riquelme, considera que el equipo requiere un “piloto de tormentas” con características muy específicas: espalda ante la presión mediática, experiencia internacional y capacidad de gestión de un vestuario de alta competencia.

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Uno de los nombres que gusta es Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia que se prepara para disputar la Copa del Mundo. El exayudante de campo de José Pekerman demostró una enorme capacidad para armar equipos equilibrados, sólidos en el retroceso y sumamente pragmáticos.

Su día a día en el seleccionado colombiano, lidiando con figuras que militan en las principales ligas de Europa, le otorga el roce y la autoridad necesarios para plantarse en un vestuario complejo como el del Xeneize.

Otro de los apuntados sería Antonio Mohamed, quien ofrece un “cambio de energía” para un vestuario golpeado tras la eliminación copera.

Antonio Mohamed.
Antonio Mohamed. Foto: NA

Actualmente en el Toluca recientemente campeón de la Concachampions, su salida requeriría una negociación de club a club. Sin embargo, su deseo histórico de dirigir a una institución de la magnitud de Boca lo posiciona como la alternativa más viable y de rápida resolución.

Por último, aparece el nombre Cristian González, uno de los entrenadores del gusto de Riquelme a la hora de comandar las riendas del equipo.

Sin experiencia internacional probada y con resultados irregulares, el Kily aportaríael vigor necesario para sacar adelante a un plantel golpeado.Además, su último paso por Unión tuvo momentos de buen fútbol, algo que también podría seducir al pueblo boquense.

Boca JuniorsClaudio ÚbedaDirector Técnico
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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