Se conocieron en el mismo club: quién es Kelci Rose, la futbolista que es novia de Marcos Senesi y celebró su convocatoria al Mundial 2026

Marcos Senesi junto a su novia británica Kelci Rose. Foto: Instagram @_kelci.rose_

La convocatoria de Marcos Senesi a la lista de la Selección Argentin para el Mundial 2026 no solo generó repercusión deportiva, sino que también puso el foco en su entorno más cercano. Se trata de su pareja Kelci Rose, quien celebró públicamente la noticia en redes sociales con un mensaje espontáneo que reflejó su emoción.

La joven británica, de 22 años, no es ajena al mundo del deporte profesional. Kelci Rose combina su faceta como influencer con su carrera como futbolista, donde se desempeña como defensora, con capacidad para jugar tanto de central como de lateral por la derecha.

Su historia en el fútbol comenzó en las divisiones juveniles del Southampton FC Women, donde se formó y logró proyectarse hasta integrar selecciones juveniles de Inglaterra. Su evolución dentro del campo de juego la posicionó rápidamente como una jugadora versátil y confiable.

El defensor argentino ingresó por la lesión de Balerdi.

En 2024 dio un salto importante al incorporarse al Bournemouth Women, inicialmente en calidad de préstamo. Su rendimiento convenció al club, que terminó adquiriéndola pocos meses después. Con el equipo, acumuló cerca de 70 partidos oficiales y marcó 11 goles.

Durante su paso por Bournemouth, también fue parte de los logros deportivos del club, contribuyendo a la obtención de títulos como la FA Women’s National League Division One South West y la National League Plate, consolidando su perfil dentro del fútbol femenino inglés.

El origen de la relación con Marcos Senesi

La historia entre Kelci Rose y Marcos Senesi comenzó a principios de 2024, cuando coincidieron en una campaña institucional del club para presentar nuevas camisetas. Ese primer contacto derivó en un vínculo que, con el tiempo, se trasladó también a su vida personal.

Ambos compartían algo más que una relación: jugaban para el mismo club, él en el equipo masculino y ella en el femenino. Ese contexto facilitó el crecimiento de una relación que rápidamente se hizo visible en redes sociales y despertó interés mediático.

Con el correr de los meses, la pareja decidió convivir y acompañarse mutuamente en sus carreras. Kelci, incluso, visitó Argentina para conocer el país de Senesi, una experiencia que compartió con sus seguidores, mostrando afinidad con la cultura local.

En junio de 2026, tanto Rose como Senesi cerraron etapas en Bournemouth. Mientras el defensor argentino acordó su fichaje por el Tottenham, la futbolista anunció su salida tras dos temporadas destacadas.

La despedida de Kelci estuvo marcada por un mensaje de agradecimiento hacia el club, sus compañeras y los aficionados, dejando claro el impacto de esa etapa en su carrera. Su futuro deportivo, por ahora, abrió una nueva incógnita.

Al mismo tiempo, la convocatoria de Senesi al Mundial 2026 tras la lesión de Leonardo Balerdi marcó un punto alto en su carrera. El defensor llega al torneo tras consolidarse en la Premier League y dar un nuevo salto en su trayectoria.

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

Más allá de la exposición mediática, la historia entre Kelci Rose y Marcos Senesi se apoya en un elemento común: el fútbol como eje de vida. Ambos han construido sus carreras en paralelo, compartiendo desafíos, cambios de club y crecimiento profesional. De cara al Mundial 2026, la inglesa se perfila como uno de los apoyos más cercanos para el defensor argentino, acompañándolo en una etapa que marca un antes y un después en su carrera internacional.