Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Se conocieron en el mismo club: quién es Kelci Rose, la futbolista que es novia de Marcos Senesi y celebró su convocatoria al Mundial 2026

Kelci Rose, futbolista inglesa y pareja de Marcos Senesi, acompaña al defensor en un momento clave: su llegada al Tottenham y la convocatoria al Mundial 2026.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Marcos Senesi junto a su novia británica Kelci Rose.
Marcos Senesi junto a su novia británica Kelci Rose. Foto: Instagram @_kelci.rose_
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La convocatoria de Marcos Senesi a la lista de la Selección Argentin para el Mundial 2026 no solo generó repercusión deportiva, sino que también puso el foco en su entorno más cercano. Se trata de su pareja Kelci Rose, quien celebró públicamente la noticia en redes sociales con un mensaje espontáneo que reflejó su emoción.

La joven británica, de 22 años, no es ajena al mundo del deporte profesional. Kelci Rose combina su faceta como influencer con su carrera como futbolista, donde se desempeña como defensora, con capacidad para jugar tanto de central como de lateral por la derecha.

Su historia en el fútbol comenzó en las divisiones juveniles del Southampton FC Women, donde se formó y logró proyectarse hasta integrar selecciones juveniles de Inglaterra. Su evolución dentro del campo de juego la posicionó rápidamente como una jugadora versátil y confiable.

El defensor argentino ingresó por la lesión de Balerdi.

En 2024 dio un salto importante al incorporarse al Bournemouth Women, inicialmente en calidad de préstamo. Su rendimiento convenció al club, que terminó adquiriéndola pocos meses después. Con el equipo, acumuló cerca de 70 partidos oficiales y marcó 11 goles.

Contenido Recomendado

Salud del Dibu Martínez antes del debut de la Selección argentina en el Mundial:un gesto de dolor encendió las alarmas

Salud del Dibu Martínez antes del debut de la Selección argentina en el Mundial: un gesto de dolor encendió las alarmas

Shakira y los Mundiales:cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que la cantante hizo la canción de la copa

Shakira y los Mundiales: cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que la cantante hizo la canción de la copa

Durante su paso por Bournemouth, también fue parte de los logros deportivos del club, contribuyendo a la obtención de títulos como la FA Women’s National League Division One South West y la National League Plate, consolidando su perfil dentro del fútbol femenino inglés.

El origen de la relación con Marcos Senesi

La historia entre Kelci Rose y Marcos Senesi comenzó a principios de 2024, cuando coincidieron en una campaña institucional del club para presentar nuevas camisetas. Ese primer contacto derivó en un vínculo que, con el tiempo, se trasladó también a su vida personal.

Ambos compartían algo más que una relación: jugaban para el mismo club, él en el equipo masculino y ella en el femenino. Ese contexto facilitó el crecimiento de una relación que rápidamente se hizo visible en redes sociales y despertó interés mediático.

Con el correr de los meses, la pareja decidió convivir y acompañarse mutuamente en sus carreras. Kelci, incluso, visitó Argentina para conocer el país de Senesi, una experiencia que compartió con sus seguidores, mostrando afinidad con la cultura local.

En junio de 2026, tanto Rose como Senesi cerraron etapas en Bournemouth. Mientras el defensor argentino acordó su fichaje por el Tottenham, la futbolista anunció su salida tras dos temporadas destacadas.

La despedida de Kelci estuvo marcada por un mensaje de agradecimiento hacia el club, sus compañeras y los aficionados, dejando claro el impacto de esa etapa en su carrera. Su futuro deportivo, por ahora, abrió una nueva incógnita.

Al mismo tiempo, la convocatoria de Senesi al Mundial 2026 tras la lesión de Leonardo Balerdi marcó un punto alto en su carrera. El defensor llega al torneo tras consolidarse en la Premier League y dar un nuevo salto en su trayectoria.

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

Más allá de la exposición mediática, la historia entre Kelci Rose y Marcos Senesi se apoya en un elemento común: el fútbol como eje de vida. Ambos han construido sus carreras en paralelo, compartiendo desafíos, cambios de club y crecimiento profesional. De cara al Mundial 2026, la inglesa se perfila como uno de los apoyos más cercanos para el defensor argentino, acompañándolo en una etapa que marca un antes y un después en su carrera internacional.

Selección ArgentinaMundial 2026Premier League
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Messi compartió un video con una canción del Indio Solari a días del debut del Mundial que emocionó a los hinchas

    Messi compartió un video con una canción del Indio Solari a días del debut del Mundial que emocionó a los hinchas

  2. VIDEO | La reacción de Marcos Senesi en vivo tras la convocatoria al Mundial 2026:llamada, sonrisas y emoción compartida

    VIDEO | La reacción de Marcos Senesi en vivo tras la convocatoria al Mundial 2026: llamada, sonrisas y emoción compartida

  3. Salud del Dibu Martínez antes del debut de la Selección argentina en el Mundial:un gesto de dolor encendió las alarmas

    Salud del Dibu Martínez antes del debut de la Selección argentina en el Mundial: un gesto de dolor encendió las alarmas

  4. Por qué República Checa ahora se llama “Chequia”:el cambio que llamó la atención de todos en el Mundial 2026

    Por qué República Checa ahora se llama “Chequia”: el cambio que llamó la atención de todos en el Mundial 2026

  5. Preocupación para Scaloni:qué lesión tiene Nicolás Tagliafico y cómo afecta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

    Preocupación para Scaloni: qué lesión tiene Nicolás Tagliafico y cómo afecta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026
Lo último
También podría interesarte
Política

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Reforma laboral 2026: el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei celebró el dato de la inflación de mayo y destacó el trabajo de Luis Caputo

Economía

Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

Fuerte baja del riesgo país en Argentina:cayó un 11,8% y quedó en 443

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Internacionales

Murió la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia:quién era la hija mayor del rey y por qué estaba en coma desde el 2022

Murió la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia: quién era la hija mayor del rey y por qué estaba en coma desde el 2022

El papa León XIV llamó a los migrantes a “abrirse a quienes los reciben, aprender su lengua y respetar sus leyes”

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días:cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Israel:miles de judíos ultraortodoxos bloquearon autopistas para rechazar el servicio militar obligatorio