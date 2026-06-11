VIDEO | La reacción de Marcos Senesi en vivo tras la convocatoria al Mundial 2026: llamada, sonrisas y emoción compartida

La reacción de Marcos Senesi tras la convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: Instagram @marcosenesi

La noticia que esperaba Marcos Senesi desde hace años finalmente llegó. Este jueves 11 de junio, el zaguero central recibió la confirmación de que integrará la lista definitiva de 26 futbolistas de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor, que se encontraba de vacaciones en Ibiza junto a su pareja, Kelci Rose, fue captado en un momento de profunda emoción mientras atendía una llamada telefónica. Sentado sobre una cama y acompañado por su novia, Senesi escuchó atentamente la comunicación que le confirmó su presencia en la máxima cita del fútbol mundial.

Las imágenes reflejan la intimidad de un instante inolvidable para el zaguero argentino. Lejos de los estadios y de la presión de la competencia, el futbolista vivió la noticia en un ambiente relajado, disfrutando de unos días de descanso en España. A su lado, Rose compartió la emoción de un momento que representa la recompensa a años de esfuerzo, constancia y rendimiento al más alto nivel.

La reacción de Marcos Senesi tras la convocatoria al Mundial 2026

La convocatoria marca un hito en la trayectoria de Senesi, quien logró consolidarse como una alternativa confiable para el cuerpo técnico argentino gracias a sus actuaciones en el Bournemouth. Su inclusión en la nómina mundialista supone el reconocimiento a un proceso de crecimiento sostenido y la lesión de gravedad de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro muscular en el sóleo de su pierna derecha.

De esta manera, el zaguero central deberá interrumpir sus vacaciones en Ibiza para sumarse a la “Albiceleste”, que deberá defender su título conseguido en Qatar 2022. No obstante, una llamada, una sonrisa y la emoción compartida con sus seres queridos fueron inmortalizadas dentro de la carrera futbolística de Marcos Senesi.

Quién es Kelci Rose, la novia futbolista de Senesi, convocado al Mundial 2026

Kelci Rose es una modelo, influencer y futbolista británica que acompañó a Senesi durante gran parte de su carrera profesional en Europa. Aunque suele mantener un perfil relativamente discreto en comparación con otras parejas de futbolistas, ganó notoriedad en las redes sociales por compartir aspectos de sus viajes, proyectos personales y momentos junto al defensor argentino.

Kelci Rose juega como defensora y puede desempeñarse tanto como zaguera central, al igual que su pareja, o como lateral. La modelo se formó en las divisiones juveniles del Southampton FC Women y llegó a representar a las selecciones juveniles de Inglaterra.

Marcos Senesi junto a su novia británica Kelci Rose. Foto: Instagram @_kelci.rose_

En marzo de 2024 llegó al Bournemouth Women a préstamo y, gracias a sus destacadas actuaciones, el club la fichó pocos meses después. En los “Cherrys” disputó alrededor de 70 partidos oficiales y marcó 11 goles, que ayudaron a conquistar los trofeos de la FA Women’s National League Division One South West y la National League Plate.

En junio de 2026, Rose anunció su salida del Bournemouth tras dos temporadas exitosas, al mismo tiempo que su pareja, quien acordó su salida del club para unirse al Tottenham Hotspur (Inglaterra).