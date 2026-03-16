Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto está viviendo su tercera temporada en la Fórmula 1, aunque 2026 representa un punto particular en su carrera: es el primer año en el que compite desde el inicio del campeonato, lo que le permite conocer algunos de los circuitos en los que aún no había corrido.

El debut del pilarense en la máxima categoría llegó de forma parcial durante 2024, cuando participó en los últimos nueve Grandes Premios de la temporada. En ese tramo final del calendario compitió en las carreras de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, comenzando así su proceso de adaptación a las pistas del campeonato.

Franco Colapinto en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.Maxim Shemetov Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Durante 2025, ya como piloto del equipo Alpine F1 Team, Colapinto disputó 18 de las 24 fechas del calendario y sumó experiencia en otros nueve trazados. En esa temporada giró por primera vez en circuitos tradicionales como Emilia-Romaña, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y Países Bajos.

En lo que va de 2026, el argentino ya participó en los Grandes Premios de Australia y China. Justamente en esta última carrera consiguió un destacado décimo puesto, resultado que le permitió volver a sumar puntos después de más de un año.

¿Qué circuitos le faltan conocer a Franco Colapinto?

A Colapinto le quedan solo cinco circuitos por conocer dentro del calendario actual. El primero será el del Gran Premio de Japón, que se disputará dentro de dos semanas. Luego llegará el turno del Gran Premio de Miami, mientras que más adelante debutará en el nuevo Gran Premio de Madrid, una carrera que se incorpora este año y que será inédita para todos los pilotos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Los otros dos escenarios pendientes son los de Bahréin y Arabia Saudita, aunque su realización sigue en duda debido a la guerra en Medio Oriente.

De esta manera, Colapinto ya compitió en 20 circuitos distintos de Fórmula 1 —uno de ellos el de Gran Premio de Emilia‑Romaña, que fue retirado del calendario— y continúa ampliando su experiencia en la élite del automovilismo mundial.