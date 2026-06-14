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Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó octavo en el GP de Barcelona que tuvo como ganador al heptacampeón Lewis Hamilton

El piloto argentino de Alpine tuvo una sólida actuación para volver a sumar puntos en el circuito de Montmeló. El pilarense aprovechó los abandonos de Nico Hülkenberg, Kimi Antonelli y Charles Leclerc para sumar puntos importantes para el campeonato.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Nacho Doce)
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Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari), quien terminó por delante de George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), después de un final con inesperados abandonos, entre ellos, Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

El piloto argentino de Alpine volvió a mostrar su capacidad para competir al máximo nivel en la Fórmula 1 y protagonizó un sólido desempeño en una carrera que tuvo cambios constantes de estrategia, abandonos y momentos clave que modificaron el desarrollo de la carrera en el circuito de Montmeló.

El pilarense tuvo un arranque impecable y rápidamente ganó terreno. Tras una gran largada, logró avanzar dos posiciones al superar al francés Isack Hadjar (Red Bull) y al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), consolidándose desde las primeras vueltas en la lucha por la zona media de la parrilla.

La estrategia entre Ferrari y Mercedes marcó el desarrollo del Gran Premio de Barcelona

Las primeras decisiones importantes llegaron desde los boxes. En la vuelta 12, Lewis Hamilton, que ocupaba el segundo lugar, ingresó para reemplazar los neumáticos blandos por duros con el objetivo de ejecutar un undercut sobre el líder George Russell.

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Lewis Hamilton cortó con la hegemonía de Mercedes y ganó el Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Nacho Doce)

Mercedes respondió de inmediato y llamó a Russell una vuelta más tarde para evitar perder la posición. La batalla estratégica entre ambas escuderías se mantuvo abierta durante gran parte de la carrera y terminó siendo uno de los focos principales de la jornada.

Más adelante, Hamilton volvió a apostar por una estrategia diferente al cambiar los neumáticos duros por medios, buscando recuperar terreno frente a los Mercedes en la lucha por la victoria.

El Virtual Safety Car por Fernando Alonso que cambió la pelea por la punta

La carrera volvió a sufrir una modificación importante en la vuelta 41. Fernando Alonso abandonó con su Aston Martin y la dirección de carrera dispuso un Virtual Safety Car para retirar el monoplaza de manera segura.

La neutralización fue aprovechada por Hamilton, que ingresó a boxes para realizar una nueva parada gratis. La estrategia resultó exitosa y permitió al británico reincorporarse por delante de los dos Mercedes.

Kimi Antonelli abandonó en las últimas vueltas del Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Bruna Casas)

A partir de allí, el heptacampeón del mundo tuvo un ritmo increíble para escaparse de los Mercedes que, en las últimas vueltas, se vieron involucrados en una feroz batalla entre compañeros que tuvo como resultado el abandono de Antonelli por una falla mecánica, al igual que Leclerc.

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en Ferrari y se ilusiona con pelear el campeonato

De esta manera, el heptacampeón del mundo consiguió su primera victoria en Ferrari, después de una soberbia estrategia de la escudería italiana y una dosis de fortuna que le sirven para ilusionarse con la pelea del campeonato tras el abandono del líder del campeonato.

El piloto británico de Ferrari le descontó 25 puntos a Antonelli, quien había llegado a esta carrera con una increíble racha de cinco victorias consecutivas. Por su parte, Russell también le descontó unos importantes 18 puntos a su compañero de equipo.

Por otro lado, Colapinto terminó octavo y volvió a sumar unidades después del Gran Premio de Mónaco, donde había finalizado décimo tercero en una caótica carrera. Así, Alpine sumó puntos con sus dos pilotos para mantenerse en la quinta plaza del campeonato.

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) - 115
  3. George Russell (Mercedes) - 106
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - 75
  5. Lando Norris (McLaren) - 73
  6. Oscar Piastri (McLaren) - 68
  7. Max Verstappen (Red Bull) - 55
  8. Pierre Gasly (Alpine) - 41
  9. Isack Hadjar (Red Bulls) - 34
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) - 26
  11. Franco Colapinto (Alpine) - 19
  12. Oliver Bearman (Haas) - 18
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 12
  14. Carlos Sainz Jr. (Williams) - 6
  15. Alex Albon (Williams) - 5
  16. Esteban Ocon (Haas) - 3
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) - 2
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) - 1
  19. Nico Hülkenberg (Audi) - 0
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
  21. Sergio Pérez (Cadillac) - 0
  22. Lance Stroll (Aston Martin) - 0
Fórmula 1Franco ColapintoPierre GaslyGran Premio de España
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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