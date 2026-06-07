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Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 15° tras un caótico GP de Mónaco que tuvo como ganador a Kimi Antonelli

El piloto argentino recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane y terminó condicionado por una competencia que registró siete abandonos. Tras una larga pausa por la activación de la bandera roja en la vuelta número 68, la victoria fue de Mercedes.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 12:33
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá 2025 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team
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En una jornada marcada por numerosos incidentes y abandonos, Andrea Kimi Antonelli, al volante de la escudería Mercedes, se llevó el triunfo y amplió su liderazgo en el campeonato de Fórmula 1.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, de Ferrari, e Isack Hadjar, de Red Bull, mientras que el argentino Franco Colapinto terminó en la 15ª posición con su Alpine y sin sumar puntos en este mítico circuito.

Kimi Antonelli, ganador del GP de Mónaco 2026. Foto: X / @F1.

Una carrera complicada para Colapinto

El piloto de Pilar tuvo una largada positiva y rápidamente ganó una posición gracias al abandono prematuro de Max Verstappen. El neerlandés sufrió inconvenientes mecánicos en su Red Bull apenas iniciada la competencia y quedó fuera de carrera, dejando abierta una oportunidad para el resto.

A partir de allí, Colapinto logró mantenerse competitivo y llegó a ubicarse en la duodécima posición. Sin embargo, la estrategia comenzó a complicarse tras su ingreso a boxes en la vuelta 38. Una detención más lenta de lo previsto le hizo perder varias posiciones y, poco después, recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

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Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre del GP de Mónaco de Fórmula 1

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El argentino no fue el único sancionado. Pierre Gasly, su compañero de equipo, además de Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell, también fueron castigados por la misma infracción.

GP de Mónaco 2026. Foto: X / @F1.

Accidentes, safety car y una bandera roja de 45 minutos en el GP de Mónaco

Cuando la carrera parecía estabilizarse, un accidente protagonizado por Lance Stroll en la vuelta 60 obligó a la salida del auto de seguridad. No obstante, la situación se agravó pocos minutos después. En el relanzamiento, Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari y chocó en la misma zona del circuito, generando una nueva neutralización.

Aunque el verdadero problema surgió cuando los comisarios detectaron daños importantes en el asfalto de la última curva del trazado, que había sido repavimentado antes del fin de semana. Ante el riesgo para los pilotos, la dirección de carrera decidió detener la competencia con bandera roja mientras se realizaban tareas de reparación. La interrupción se extendió durante aproximadamente 45 minutos y la carrera se reanudó posteriormente con salida detenida.

GP de Mónaco 2026. Foto: X / @F1.

La parte final de la competencia resultó especialmente complicada para Colapinto. En la primera curva del relanzamiento recibió un toque que lo relegó al fondo de la parrilla. Minutos después, Gabriel Bortoleto chocó al español Carlos Sainz en la horquilla, dejando al Williams con daños y circulando a baja velocidad.

El argentino se encontró inesperadamente con el monoplaza del español en la curva ocho y terminó impactándolo. La maniobra fue revisada por los comisarios deportivos, aunque finalmente no se aplicó ninguna sanción.

Con un auto afectado por los distintos contactos y sin posibilidades de recuperar terreno, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la 15ª posición.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco. Foto: EFE

Mientras el argentino luchaba por mantenerse en pista, el joven Antonelli aprovechó el caos para sumar una nueva victoria que puede resultar decisiva en la pelea por el título. Es la quinta carrera consecutiva que gana, por lo que continúa sacándole ventaja a su compañero de equipo, George Russell.

Dentro de las sorpresas que dejó el Circuito de Mónaco, Sergio “Checo” Pérez sumó el primer punto de la historia para la escudería Cadillac desde su ingreso a la Fórmula 1 en la presente temporada.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, carrera que se disputará el domingo 14 de junio desde las 10:00 (hora argentina), en un circuito muy diferente al de Mónaco y donde Colapinto buscará dejar atrás un fin de semana complejo para volver a pelear por mejores resultados con Alpine.

Fórmula 1Franco ColapintoGran Premio de Mónaco
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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