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El análisis de Franco Colapinto tras el GP de Mónaco de la Fórmula 1: “Una carrera muy aburrida y frustante”

El piloto argentino, que venía de sumar puntos en el GP de Miami y Canadá, no ocultó su bronca después de haber finalizado en la décima quinta posición, producto de una mala estrategia y una penalización de cinco segundos que lo perdujicó durante la competencia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 15:40
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Monaco 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Monaco 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team
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Luego de finalizar en el 15° puesto del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, Franco Colapinto no ocultó su decepción por el resultado obtenido a bordo del Alpine A526. El argentino calificó la competencia como una carrera “frustrante” y reconoció que las circunstancias de la prueba le impidieron aspirar a una mejor ubicación.

Tras completar las 78 vueltas del histórico circuito callejero, el piloto de Pilar analizó lo ocurrido y remarcó las dificultades que encontró durante toda la jornada. “Una carrera muy larga, frustrante porque no salió nada. Después realicé algún que otro intento de sobrepaso, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada, después no paró nadie y pararon con la bandera roja”, explicó en declaraciones a ESPN.

La sanción en boxes que perjudicó a Franco Colapinto durante la carrera en Mónaco

Uno de los momentos que marcó la carrera del argentino fue la penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes, una sanción que también recibieron otros cuatro pilotos durante la competencia.

Uno de los momentos que marcó la carrera fue la penalización de cinco 5 por exceder el límite de velocidad en boxes. Foto: X @AlpineF1Team

Sobre esa situación, Colapinto sostuvo que podría haberse tratado de un problema técnico relacionado con el sistema limitador: “Creo que es algo de sistema y veníamos con el limitador de velocidad. Pero hay muchos baches en la calle de boxes y capaz que es por eso”.

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El argentino ingresó a cambiar neumáticos en la vuelta 38 y la detención se extendió durante 3,6 segundos, un tiempo superior al habitual para la categoría. Posteriormente, los comisarios investigaron el exceso de velocidad y aplicaron la sanción.

Sin embargo, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, recién le comunicó la penalización cuando la carrera fue neutralizada por primera vez en el giro 60. Según se desprende del análisis posterior, conocer la sanción con anticipación podría haberle permitido modificar el ritmo para minimizar el impacto en el resultado final.

Los incidentes de Franco Colapinto con Alonso, Hülkenberg y Sainz en el GP de Mónaco

La carrera en las estrechas calles de Montecarlo también estuvo marcada por varios contactos. Colapinto relató los incidentes en los que se vio involucrado durante uno de los relanzamientos.

Franco Colapinto cuestionó la dinámica que suele presentar Mónaco, donde los sobrepasos resultan difíciles. Foto: X @AlpineF1Team

“En el relanzamiento me chocó Fernando Alonso, hizo que toque a Nico Hülkenberg y después toqué a Carlos Sainz, que venía lento”, detalló. El propio Sainz le explicó posteriormente que su monoplaza había quedado dañado tras un golpe contra las defensas.

Franco Colapinto criticó la falta de sobrepasos en el circuito de Mónaco

Más allá de los inconvenientes propios de su carrera, Colapinto también cuestionó la dinámica que suele presentar el GP de Mónaco, donde los sobrepasos resultan extremadamente difíciles. Consultado sobre la estrategia utilizada por Williams para ralentizar el ritmo y favorecer a sus pilotos, el argentino fue contundente.

“Es lo que hicieron el año pasado y es lo que se puede hacer acá en Mónaco. Es lo triste de correr acá. Está muy bueno clasificar, en la carrera no se puede pasar a un auto que va cuatro segundos más lento”, afirmó. Y agregó: “Una carrera muy aburrida y frustrante. Una pena. Habrá que rever cosas, entender el porqué de algunas situaciones y mejorar para la próxima”.

Balance del fin de semana de Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1

Colapinto había partido desde la 14ª posición y cruzó la bandera a cuadros en el 15° lugar, en un fin de semana en el que nunca logró sentirse cómodo con un Alpine que mostró problemas de rendimiento desde los entrenamientos.

Franco Colapinto finalizó décimo quinto en un accidentado y caótico Gran Premio de Monaco 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Un fin de semana complicado. Pudo haber oportunidades, pero no las aprovechamos. Con bronca, porque no pudimos terminar más arriba”, resumió Colapinto.

Sin demasiado tiempo para lamentarse, el argentino ya apunta al próximo desafío. La Fórmula 1 volverá a la acción el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, que se disputará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, por la séptima fecha del campeonato.

Allí, Colapinto intentará dejar atrás un complicado paso por Mónaco y volver a pelear por posiciones más competitivas en busca de una rápida revancha.

Fórmula 1Franco ColapintoGran Premio de Mónaco
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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