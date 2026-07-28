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Murió a los 44 años un ex futbolista del Real Madrid: el comunicado del club

Borja Ferrer Solavera falleció tras una larga lucha contra una severa enfermedad. Su carrera y los mensajes de despedida.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Borja Ferrer Solavera murió a los 44 años tras luchar con una enfermedad.
Borja Ferrer Solavera murió a los 44 años tras luchar con una enfermedad. Foto: @XerezCD_OFICIAL
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El fútbol español está de luto. Este martes, el Real Madrid informó la muerte de Borja Ferrer Solavera, exjugador del club que falleció a los 44 años de edad tras una larga lucha contra una severa enfermedad, según explicaron medios españoles.

Borja Ferrer jugó en durante la temporada 2002/03 en el Real Madrid Castilla, equipo “B” del club español. Ante la triste situación, el “Merengue” lanzó un comunicado oficial, en el cual tanto su presidente Florentino Pérez como su Junta Directiva “lamentan profundamente” el fallecimiento del exfutbolista.

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“El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, compañeros y seres queridos. Borja Ferrer ha fallecido a los 44 años de edad. Descanse en paz”, cierra el texto oficial.

Murió Borja Ferrer, exfutbolista del Real Madrid y Xerez CD
Borja Ferrer Solavera murió a los 44 años tras luchar con una enfermedad. Foto: Captura

Según informó el diario Marca, Ferrer tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la cabeza hace solo dos años para batallar contra su enfermedad.

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Quién era Borja Ferrer

Borja Ferrer nació en Barcelona el 6 de febrero de 1982 y jugaba en la posición de mediocampista. Se formó en las inferiores del equipo de su ciudad, Xerez CD, cuando con 18 años se incorporó en el plantel de Primera para la temporada 2000-01.

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“El Xerez lamenta profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer Salovera a los 44 años de edad, exjugador azulino durante las temporadas 2000/2004, quien ha sido un ejemplo de fortaleza y superación en su lucha contra una dura enfermedad durante los últimos años”, expresó el club en sus redes sociales.

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Murió Borja Ferrer, exfutbolista del Real Madrid y Xerez CD
Borja Ferrer Solavera murió a los 44 años tras luchar con una enfermedad. Foto: @XerezCD_OFICIAL

Y añadió: “La entidad traslada todo su cariño a familiares, amigos y allegados en estos difíciles momentos. Descanse en paz”.

El exfutbolista catalán tuvo además un recorrido por varias categorías del fútbol español que incluyó su préstamo al Real Madrid Castilla en el 2003, además de vestir las camisetas del Rayo Vallecano, la Ponferradina, el Castelldefels y el CD Alcalá.

El Rayo también publicó en sus redes su mensaje de despedida: “Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Borja Ferrer Solavera, exjugador del Club, fallecido a los 44 años tras una larga enfermedad”, señaló.

Borja se retiró en el 2011, y en el 2024 tuvo que someterse a una operación para luchar contra su enfermedad, que finalmente terminó con su vida.

Murió Borja Ferrer, exfutbolista del Real Madrid y Xerez CD
Borja Ferrer Solavera murió a los 44 años tras luchar con una enfermedad. Foto: @XerezCD_OFICIAL

Las muestras de pésame y los mensajes de despedida se multiplicaron a lo largo del fútbol español. Viejos compañeros de vestuario de Ferrer como Julio Pineda, Ramón Verdú y Portela manifestaron su dolor mediante publicaciones en las redes sociales.

De igual manera, las dirigencias de los clubes locales enviaron sus condolencias públicas. El Xerez CD acompañó su nota oficial con la difusión de un video que rememoró un homenaje rendido al exfutbolista en el césped del Estadio Municipal de Chapín.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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