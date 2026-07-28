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Marc Cucurella cumplió la promesa que hizo en el Mundial 2026 y se tatuó la cara de Luis de la Fuente: el curioso diseño

El lateral de la Selección española inmortalizó la cara del entrenador en su piel y lanzó una nueva promesa para el Mundial 2030.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara del entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente.
Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara del entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente. Foto: X @cucurella3
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Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara del entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, tal y como se había comprometido si ganaba el Mundial de 2026.

“Las promesas se cumplen”, escribió el defensor en la foto que publicó en sus redes sociales, junto al tatuador Ganga y el conocido influencer Ceciarmy, que suma más de 4 millones de seguidores en sus plataformas digitales.

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Marc Cucurella se tatuó a Luis de la Fuete. Video: EFE

El lateral, que actualmente se encuentra de vacaciones, hizo la promesa durante la concentración del torneo de que si España se proclamaba campeona, se tatuaría la cara del director técnico.

“Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio y dónde”, afirmó en su momento en diálogo con El Partidazo de COPE.

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Según mostró en sus redes sociales, el diseño del tatuaje consiste en un dibujo de Luis de la Fuente sujetando la Copa del Mundo con el logotipo del Mundial 2026 de fondo.

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Marc Cucurella se tatuó a Luis de la Fuete. Video: X @ceciarmy

“Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura”, dijo Ceciarmy en un vídeo en el que mostraba a un sonriente Marc momentos antes de grabarse en la piel el curioso tatuaje.

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Cabe recordar que Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid y compañero de Cucurella en la selección español, también prometió tatuarse el rostro de De la Fuente, pero de momento se desconoce si él llevó a cabo su promesa.

El tatuaje de Marc Cucurella
Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara del entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente. Foto: X @cucurella3

La promesa de Cucurella para el Mundial 2030

Además, el futbolista de la “Roja” aceptó otra promesa. En este caso, “si España gana el Mundial de 2030, Cucurella cumplirá lo que diga el comentario/citado con más me gusta”, publicó Ceciarmy en su cuenta de X, que ya acumula más de 30 mil reproducciones.

Esta no es la primera vez que el defensor cumple con un reto de este estilo. En 2024, prometió que se teñiría su característica cabellera de rojo si España ganaba la Eurocopa, compromiso que terminó cumpliendo.

La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez -después del título conquistado en Sudáfrica 2010- el pasado 19 de julio tras vencer a Argentina en la final por 1-0, en la que Marc Cucurella disputó el encuentro como titular en el lateral izquierdo y fue uno de los hombres clave para Luis de la Fuente durante la disputa del campeonato.

Selección EspañaFutbolistaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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