Quién es Zoey Kuhn, la estadounidense que enamora a Rosario Central a fuerza de goles en el fútbol femenino

Zoey Kuhn, la estadounidense que enamora a Rosario Central a fuerza de goles. Foto: X @RCentralFem

En un fútbol femenino argentino cada vez más competitivo y abierto a nuevas historias, Rosario Central encontró una inesperada protagonista llegada desde el otro extremo del continente. Zoey Kuhn, una delantera estadounidense de apenas 23 años nacida en California, se transformó en una de las grandes revelaciones de la Primera B femenina y en una pieza fundamental del “Canalla” en su lucha por el ascenso.

La atacante desembarcó en Rosario en abril con una misión clara: aportar su talento para devolver al club a la máxima categoría. Y los resultados no tardaron en aparecer. Con siete goles desde su llegada y actuaciones cada vez más destacadas, Kuhn ya se ganó un lugar entre las jugadoras más influyentes del campeonato.

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Zoey Kuhn, la apuesta de Rosario Central que ya da resultados

Este sábado volvió a dejar su sello en el Gigante de Arroyito durante la goleada 5 a 0 de Rosario Central a UAI Urquiza, por la décima fecha del torneo. A los 43 minutos, apareció por el sector derecho del ataque y sacó un potente remate para marcar el cuarto gol de la tarde. Una nueva muestra de la contundencia que viene exhibiendo desde que llegó al fútbol argentino.

Zoey Kuhn tiene 23 años y se transformó en una de las grandes revelaciones de la Primera B femenina. Foto: X @RCentralFem

Su presente es inmejorable. Apenas una semana antes había sido una de las figuras en el aplastante 9-0 sobre Aldosivi, encuentro en el que convirtió un doblete y confirmó su gran momento goleador. La rápida adaptación a un contexto completamente nuevo sorprende incluso a quienes siguen de cerca la evolución del plantel canalla.

Antes de cruzar el continente, Kuhn defendía los colores de Azusa Pacific University Athletics. Sin experiencia previa en Sudamérica, decidió asumir el desafío de emigrar para continuar creciendo como futbolista. La apuesta resultó acertada: en Central encontró un espacio para desarrollarse tanto dentro como fuera de la cancha.

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La rápida adaptación de la futbolista estadounidense a la ciudad de Rosario

“Me sentí muy bienvenida. Las chicas son muy buenas y el club es increíble”, contó en una entrevista con el programa de streaming Qué pasó el sábado. La estadounidense también se mostró encantada con la ciudad que hoy la alberga: “Me gusta el río, es muy hermoso. Me gustan las calles y la vida que tienen. La gente acá es muy amable”.

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Antes de llegar a Rosario Central, Zoey Kuhn defendía los colores de Azusa Pacific University Athletics. Foto: X @RCentralFem

La conexión con Rosario fue tan rápida como su adaptación futbolística. Aunque todavía continúa aprendiendo español, ya incorporó varias costumbres bien argentinas. El mate forma parte de su rutina, se animó a probar el fernet, disfruta del tradicional asado y hasta se convirtió en una habitué del Gigante de Arroyito para alentar al equipo masculino.

Ese proceso de integración le permitió ganar rápidamente el cariño de hinchas y compañeras, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del plantel, a pesar de llevar apenas unos meses en el país.

Los goles de Zoey Kuhn impulsan el sueño del ascenso canalla

Dentro del campo, la delantera también debió adaptarse a un estilo diferente al que conocía en Estados Unidos. Según explicó, el fútbol argentino presenta una intensidad física particular. “La mayor diferencia es la física. El énfasis está en la velocidad y la fuerza. Hay que jugar rápido”, analizó.

Zoey Kuhn explicó que el fútbol femenino argentino presenta una intensidad física diferente al estadounidense. Foto: X @RCentralFem

Sin embargo, lejos de sufrir esa exigencia, Kuhn encontró allí un escenario ideal para potenciar sus cualidades. “Soy muy rápida y agresiva. Tengo un buen juego de pies y habilidades técnicas”, aseguró. Precisamente esas características son las que la convirtieron en una amenaza constante para las defensas rivales y en una de las cartas ofensivas más importantes del conjunto rosarino.

Con carisma, goles y una notable capacidad para integrarse a una cultura completamente distinta, Zoey Kuhn ya dejó de ser una curiosidad para convertirse en una de las historias más atractivas del fútbol femenino argentino. Mientras Rosario Central mantiene intacto el sueño del ascenso, la joven estadounidense sigue escribiendo su propio capítulo de éxito a orillas del Paraná. Y por cómo viene respondiendo dentro de la cancha, todo indica que su romance con la camiseta auriazul recién empieza.