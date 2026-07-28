La IFAB admitió un error del VAR en Argentina-Suiza y reavivó la polémica del Mundial 2026

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: REUTERS

La eliminación de Suiza ante la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a quedar bajo la lupa después de una aclaración oficial de la International Football Association Board, más conocida como IFAB, el organismo encargado de definir y actualizar las reglas del fútbol a nivel mundial. La entidad publicó una precisión sobre el protocolo del VAR que impacta directamente en una de las jugadas más discutidas de aquel partido: la expulsión de Breel Embolo.

El episodio ocurrió en el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1 y Suiza intentaba sostener el impulso futbolístico tras igualar el marcador. A los 72 minutos, una acción entre Embolo y Leandro Paredes derivó en una revisión del VAR que terminó cambiando por completo el desarrollo del partido. En un primer momento, el árbitro había sancionado al mediocampista argentino, pero luego de revisar la jugada decidió amonestar al delantero suizo por una supuesta simulación. Como Embolo ya tenía amarilla, fue expulsado.

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Por qué la expulsión de Breel Embolo no debió ocurrir

La aclaración de la IFAB apunta al alcance real del protocolo en casos de confusión de identidad. Según el organismo, cuando se trata de una tarjeta amarilla que no corresponde a una segunda amonestación revisable, el VAR solo puede intervenir para determinar si el árbitro sancionó al jugador equivocado, pero no para modificar la naturaleza de la infracción. Es decir, el videoarbitraje no podía transformar una presunta falta de Paredes en una simulación de Embolo bajo ese criterio.

Julián Álvarez marcó el 2 a 1 ante Suiza Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El protocolo oficial establece que el VAR puede asistir al árbitro en situaciones de gol/no gol, penal/no penal, tarjeta roja y confusión de identidad, además de contemplar casos específicos vinculados a una segunda amarilla claramente incorrecta. Sin embargo, en la cláusula de identidad equivocada, la IFAB remarca que solo se puede revisar quién cometió la infracción sancionada, no cambiar la infracción original por otra distinta.

Por eso, la lectura posterior del organismo dejó una conclusión contundente: Embolo no debió haber sido expulsado de esa manera. La decisión arbitral dejó a Suiza con diez jugadores en un momento decisivo y alteró el equilibrio competitivo de un partido que todavía estaba abierto. Argentina terminó ganando 3-1 en el tiempo suplementario, en un encuentro que ya venía marcado por cuestionamientos al arbitraje.

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El VAR, otra vez en el centro de la escena

La jugada volvió a alimentar una discusión que atraviesa al fútbol moderno: hasta dónde debe intervenir el VAR y cuándo su participación mejora o empeora una decisión. En este caso, la herramienta tecnológica no fue cuestionada por la imagen en sí, sino por la interpretación reglamentaria que se hizo a partir de esa revisión.

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La IFAB viene trabajando en una revisión más amplia del protocolo del VAR, con especial atención en situaciones poco frecuentes pero de alto impacto, como las confusiones de identidad y las segundas amarillas. Incluso, el organismo ya había detallado en una circular previa que las tarjetas rojas derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta entrarían dentro de las situaciones revisables, aunque con límites definidos por el propio reglamento.

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La aclaración también resulta clave porque diferencia dos escenarios: una cosa es corregir al árbitro cuando amonesta o expulsa al futbolista equivocado, y otra muy distinta es utilizar esa revisión para reinterpretar por completo la jugada. En el caso de Embolo, la IFAB entendió que el procedimiento aplicado no correspondía con el uso vigente de la regla.

Qué dijo la IFAB sobre la confusión de identidad

La IFAB explicó que una amonestación solo puede ser revisada en situaciones de identidad equivocada para detectar al verdadero futbolista que cometió la infracción ya sancionada. En otras palabras, el VAR no puede tomar una acción que fue juzgada originalmente como falta de un jugador y convertirla en una simulación de otro, salvo que la situación encaje dentro de otra categoría revisable, como penal, gol o expulsión directa.

Esa precisión es la que pone bajo revisión pública lo ocurrido en Argentina-Suiza. El árbitro João Pinheiro terminó retirando la sanción a Paredes y castigando a Embolo con una segunda amarilla, decisión que derivó en la roja. La aclaración posterior no cambia el resultado del partido, pero sí deja instalada una marca reglamentaria importante para futuras competencias.

La polémica que no cambia el resultado, pero sí deja una advertencia

Aunque la IFAB haya reconocido el problema en la aplicación del protocolo, el resultado deportivo no se modifica. Las reglas contemplan que un partido no queda invalidado por una decisión incorrecta vinculada al VAR, ya que el videoarbitraje forma parte del equipo arbitral y sus errores son tratados como errores de juego.

Sin embargo, el impacto simbólico es enorme. Para Suiza, la expulsión de Embolo fue una jugada que condicionó el cierre del partido. Para Argentina, representa una nueva polémica alrededor de una victoria mundialista. Y para la IFAB, es una advertencia sobre la necesidad de mejorar la comunicación y los límites del protocolo para evitar interpretaciones que cambien partidos decisivos.

Qué es la IFAB y por qué su palabra pesa tanto

La International Football Association Board es el organismo que regula las Reglas de Juego del fútbol. Está integrada por las cuatro asociaciones británicas, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto con la FIFA. Su función es aprobar, modificar y aclarar las normas que se aplican en las competencias oficiales de todo el mundo.

Por eso, cuando la IFAB realiza una aclaración sobre el VAR, no se trata de una opinión más. Es la referencia reglamentaria que marca cómo deben actuar los árbitros en competiciones internacionales, ligas locales y torneos organizados bajo las leyes oficiales del fútbol.