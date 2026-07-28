comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La buena noticia de AFA que recibió River: Coudet fue “indultado” y estará en el banco ante Gimnasia

Pese a estar sancionado por la violenta reacción en la final ante Belgrano, el Chacho recibió un guiño del Tribunal de Disciplina y podrá dirigir al equipo en La Plata. El Millonario visitará al Lobo este miércoles desde las 19.15.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Eduardo “Chacho” Coudet.
Eduardo “Chacho” Coudet. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras el duro golpe del debut ante Barracas Central, River recibió una buena noticia por parte de AFA de cara a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El Tribunal de Disciplina “indultó” a Eduardo Coudet y podrá estar en el banco de suplentes ante Gimnasia de La Plata, este miércoles desde las 19.15.

Publicidad

La resolución se oficializó a través del Boletín oficial número 6923 bis.

Eduardo Coudet en River.
NOTICIAS ARGENTINAS Eduardo Coudet en River.FOTO NA: Claudio Fanchi Foto: NA

Durante la primera fecha del Torneo Clausura, Ariel Broggi se hizo cargo del equipo en la cancha, mientras se mantenía en contacto directo con el Chacho a través de Damián Musto.

Contenido Recomendado

Perjudicado por el arbitraje y un penal no cobrado, River perdió 1 a 0 ante Barracas Central

Perjudicado por el arbitraje y un penal no cobrado, River perdió 1 a 0 ante Barracas Central

River confirmó la salida de Juanfer Quintero y cerró una historia que marcó para siempre al club

River confirmó la salida de Juanfer Quintero y cerró una historia que marcó para siempre al club

¿Por qué estaba suspendido Coudet?

El “Chacho” había sido suspendido tras el escandaloso cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, en la que el Millonario se quedó en la puerta del título.

Publicidad

Eduardo Coudet en la final entre River y Belgrano.
Eduardo Coudet en la final entre River y Belgrano. Foto: X

Tras la finalización del partido, ingresó al campo para decirle al juez “sos un hijo de p..., nos cag...”.

Publicidad

Como consecuencia, el Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de suspensión bajo el Artículo 13 1. c) del Código Disciplinario, sin la posibilidad de abonar una multa para achicar la pena.

Andrada, la otra buena noticia para el Chacho

River tiene un principio de acuerdo con Vélez para concretar la transferencia del mediocampista Tobías Andrada desde Liniers a Núñez.

Tobías Andrada.
Tobías Andrada. Foto: X

El monto de la operacion ronda entre los 5,5 y 6 millones de dólares por el 60 o 70% del pase y un bonus de 2 o 2,5 millones por un 20% más por objetivos cumplidos.

De esta manera, River estaría cerrando su séptimo refuerzo por 8 millones por el 80% de la ficha de Andrada, mientras que Vélez exige al club “Millonario” que abone la totalidad de la oferta en un solo pago.

River PlateEduardo CoudetSanción
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Murió a los 44 años un ex futbolista del Real Madrid:el comunicado del club

    Murió a los 44 años un ex futbolista del Real Madrid: el comunicado del club

  2. La IFAB admitió un error del VAR en Argentina-Suiza y reavivó la polémica del Mundial 2026

    La IFAB admitió un error del VAR en Argentina-Suiza y reavivó la polémica del Mundial 2026

  3. Copero:cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

    Copero: cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

  4. Dibu Martínez quiso ayudar a un amigo, quedó atrapado en el barro y fue rescatado por vecinos:el gesto que emocionó a todos

    Dibu Martínez quiso ayudar a un amigo, quedó atrapado en el barro y fue rescatado por vecinos: el gesto que emocionó a todos

  5. Los mejores memes que dejó Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

    Los mejores memes que dejó Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta: las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Tensión diplomática con Brasil:la respuesta del Gobierno tras las críticas de Milei a Lula Da Silva

Economía

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Histórica empresa láctea en quiebra podría volver a las góndolas:quiénes compiten por quedarse con sus yogures y postres

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Internacionales

Keiko Fujimori, presidenta de Perú:“Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Keiko Fujimori, presidenta de Perú: “Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania:muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Publicidad