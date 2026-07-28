La buena noticia de AFA que recibió River: Coudet fue “indultado” y estará en el banco ante Gimnasia

Eduardo “Chacho” Coudet. Foto: NA

Tras el duro golpe del debut ante Barracas Central, River recibió una buena noticia por parte de AFA de cara a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El Tribunal de Disciplina “indultó” a Eduardo Coudet y podrá estar en el banco de suplentes ante Gimnasia de La Plata, este miércoles desde las 19.15.

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La resolución se oficializó a través del Boletín oficial número 6923 bis.

NOTICIAS ARGENTINAS Eduardo Coudet en River.FOTO NA: Claudio Fanchi Foto: NA

Durante la primera fecha del Torneo Clausura, Ariel Broggi se hizo cargo del equipo en la cancha, mientras se mantenía en contacto directo con el Chacho a través de Damián Musto.

¿Por qué estaba suspendido Coudet?

El “Chacho” había sido suspendido tras el escandaloso cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, en la que el Millonario se quedó en la puerta del título.

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Eduardo Coudet en la final entre River y Belgrano. Foto: X

Tras la finalización del partido, ingresó al campo para decirle al juez “sos un hijo de p..., nos cag...”.

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Como consecuencia, el Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de suspensión bajo el Artículo 13 1. c) del Código Disciplinario, sin la posibilidad de abonar una multa para achicar la pena.

Andrada, la otra buena noticia para el Chacho

River tiene un principio de acuerdo con Vélez para concretar la transferencia del mediocampista Tobías Andrada desde Liniers a Núñez.

Tobías Andrada. Foto: X

El monto de la operacion ronda entre los 5,5 y 6 millones de dólares por el 60 o 70% del pase y un bonus de 2 o 2,5 millones por un 20% más por objetivos cumplidos.

De esta manera, River estaría cerrando su séptimo refuerzo por 8 millones por el 80% de la ficha de Andrada, mientras que Vélez exige al club “Millonario” que abone la totalidad de la oferta en un solo pago.