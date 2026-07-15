Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: Messi, Scaloni y el recuerdo de Maradona

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

La semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 no solo se vive en el Atlanta Stadium, sino que también se siente en las redes sociales, las cuales antes, durante y después del partido siempre se llenan de memes cargados de ingenio y humor.

Este miércoles 15 de julio, el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión, historia y grandes jugadores. En esa línea, los apuntados fueron varios: Messi, los cambios de Scaloni, los conflictos geopolíticos y hasta el recuerdo de Diego Maradona.

Internet se hizo eco del camino de Argentina hacia las semifinales y las comparaciones con Inglaterra también se hizo presente. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Inglaterra.

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X