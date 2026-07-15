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Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: Messi, Scaloni y el recuerdo de Maradona

La semifinal de este miércoles 15 de julio también se vive en las redes sociales. Mirá las mejores imágenes cargadas de ingenio y humor.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los mejores memes de Argentina-Inglaterra.
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
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La semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 no solo se vive en el Atlanta Stadium, sino que también se siente en las redes sociales, las cuales antes, durante y después del partido siempre se llenan de memes cargados de ingenio y humor.

Este miércoles 15 de julio, el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión, historia y grandes jugadores. En esa línea, los apuntados fueron varios: Messi, los cambios de Scaloni, los conflictos geopolíticos y hasta el recuerdo de Diego Maradona.

Internet se hizo eco del camino de Argentina hacia las semifinales y las comparaciones con Inglaterra también se hizo presente. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Argentina-Inglaterra

Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Los memes de Argentina vs Inglaterra.
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Meme de Argentina Inglaterra
Mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-Inglaterra. Foto: Captura X
Mundial 2026Selección InglaterraSelección ArgentinaMemes
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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