Dibu Martínez quiso ayudar a un amigo, quedó atrapado en el barro y fue rescatado por vecinos: el gesto que emocionó a todos

Emiliano Dibu Martínez posa con sus rescatistas. Foto: Instagram @info7600mdp

En sus vacaciones después del Mundial 2026, Emiliano Dibu Martínez decidió volver a Mar del Plata para disfrutar del descanso con sus familiares. El arquero de la Selección Argentina protagonizó una situación inesperada cerca de su ciudad de origen y todo quedó grabado.

El campeón del mundo se quedó varado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres -a unos 37 kilómetros de “La Feliz”- que se volvió difícil de transitar debido a las las lluvias.

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Según informó el diario La Capital, vecinos locales ayudaron al Dibu y estuvieron trabajando durante más de tres horas para sacar dos vehículos del barro. Tras el éxito del operativo, el arquero mostró su agradecimiento por el gesto y les regaló su camperón oficial de la Selección. Además, firmó varios autógrafos y se sacó fotos con sus rescatistas.

Así fue el rescate a Dibu Martínez. Crédito del video: Instagram @info7600mdp

“Nos salvaron”, se lo escucha decir al campeón del mundo en uno de los videos que se difundieron. Además, las imágenes muestran que el dedo anular de su mano derecha sigue lesionado, ya que no toma contacto con el marcador.

Así fue el “rescate” al Dibu Martínez

Según trascendió, el episodio ocurrió cuando Dibu Martínez intentó asistir a un amigo cuya camioneta había quedado enterrada en el barro, pero finalmente terminó atrapado en la misma situación.

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Para la suerte del arquero, dos vecinos que pasaban por el lugar salieron al rescate: Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, quienes habían salido en moto a recorrer la zona y reconocieron al futbolista desde lejos.

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Así fue el rescate a Dibu Martínez. Crédito del video: Instagram @info7600mdp

“Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Vimos dos camionetas a lo lejos y una figura muy alta. Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. Yo no podía creer que fuera él”, contó Albarracín al diario marplatense.

Por su parte, Martínez les explicó lo que le había pasado y les pidió ayuda para desatar las lingas con las que intentaban remolcar los vehículos. Ya que llevaba una navaja, el vecino se metió en el barro para intentar soltarlos. Además, utilizaron una pala, otra linga, llegaron más personas para colaborar y hasta se usó un pequeño tractor que el propio futbolista fue a buscar a su campo.

Albarracín contó que, sorpresivamente, la conversación durante esas horas no giró en torno al fútbol ni al Mundial 2026. “La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla como la que uno puede tener con cualquier vecino”, dijo.

Emiliano Dibu Martínez posa con sus rescatistas. Foto: Instagram @info7600mdp

Además, describió el encuentro como una experiencia impresionante tanto para él como para su familia. “La cordialidad y la sencillez del Dibu son para resaltar. Una aventura fantástica que pude compartir con mi familia. Si la hubiésemos planificado, imposible que hubiera salido mejor”, apuntó.

Al finalizar el “rescate”, el arquero les agradeció a los vecinos en más de una oportunidad por su ayuda y les dijo que lo habían salvado, algo que para ellos tuvo un valor especial.

Albarracín había llevado una camiseta de la Selección Argentina, un póster de la atajada ante Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 y algunos fibrones con la esperanza de conseguir un autógrafo. “Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, contó emocionado.