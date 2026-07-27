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Después de ganarle a Gastón Edul, Edu Aguirre le llevó a Cristiano Ronaldo el cinturón de La Velada del Año

El periodista español de 38 años cumplió su promesa y le llevó personalmente a CR7 el cinturón de campeón que consiguió en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Edu Aguirre posó con el cinturón de La Velada del Año junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
Edu Aguirre posó con el cinturón de La Velada del Año junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @eduaguirre7
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Después de ganarle a Gastón Edul en La Velada del Año VI, Edu Aguirre protagonizó un nuevo momento que se volvió viral: el periodista español visitó a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez para mostrarles el cinturón de campeón que consiguió en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

El cronista de 38 años cumplió su promesa y le llevó personalmente el cinturón a CR7, con quien mantiene una amistad desde hace ya varios años. Durante el encuentro, el delantero portugués posó con el trofeo. “We did it” (“Lo logramos”), publicó Aguirre en su cuenta de Instagram.

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Además, el periodista español compartió una foto distendido junto a Georgina Rodríguez, esposa de Ronaldo, en lo que parece ser un avión privado.

Edu Aguirre posó con el cinturón de La Velada del Año
Edu Aguirre posó con el cinturón de La Velada del Año junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @eduaguirre7

Cabe recordar que la amistad entre Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo es conocida desde las épocas del portugués en el Real Madrid y volvió a quedar reflejada con esta visita.

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De esta manera, el encuentro unió el éxito del periodista en La Velada del Año VI con una de las figuras más importantes del fútbol mundial captó la atención de las redes sociales.

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En apenas horas, la publicación de Edu Aguirre ya suma miles de comentarios y “me gusta”, destacando su amistad con el “Bicho” y su actuación en la jornada de boxeo, en la cual se llevó la victoria ante Gastón Edul.

Edu Aguirre posó con el cinturón de La Velada del Año
Edu Aguirre posó con el cinturón de La Velada del Año junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @eduaguirre7

Cómo fue la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en La Velada del Año VI

A pesar de haber afrontado un desgaste físico tras cubrir durante más de dos meses la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Edul encaró una preparación intensiva de boxeo a contraturno. El combate tuvo un desarrollo frenético de principio a fin de la siguiente manera:

  • Primer asalto: Edul salió con soltura, manejando la distancia con el jab y sorprendiendo al español con combinaciones cortas que le permitieron adjudicarse el round de apertura en la mirada de los jueces.
  • Segundo asalto: Aguirre reaccionó, hizo valer su mayor alcance de brazos y comenzó a conectar con la derecha en el cruce de puños desgastando el ritmo del argentino y emparejando la tarjeta.
  • Tercer asalto: con ambos muy cansados, el choque se definió en el terreno del intercambio golpe por golpe. Aguirre mostró mayor efectividad en los impactos claros durante los últimos 30 segundos inclinando la decisión dividida (4 a 1) a favor del periodista deportivo que trabaja en El Chiringuito.

Resultados de los combates de La Velada del Año VI

  • La Parce derrotó a Fabiana Sevillano por decisión dividida (3-2).
  • Natalia MX venció a Clersss por decisión unánime (5-0).
  • Edu Aguirre se impuso a Gastón Edul por decisión dividida (4-1).
  • Marta Díaz derrotó a Tatiana Kaer por decisión dividida (4-1).
  • Gero Arias venció a byViruzz por decisión unánime (5-0).
  • Angie Velasco superó a Alondrissa por decisión unánime (5-0).
  • Lit Killah derrotó a Kidd Keo por decisión unánime (5-0).
  • RoRo venció a Samy Rivers por decisión unánime (5-0).
  • Plex le ganó a Fernanfloo por decisión unánime (5-0).
  • TheGrefg se impuso a IlloJuan en el combate estelar por decisión dividida (4-1).
BoxeoCristiano RonaldoIbai Llanos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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