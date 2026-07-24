Furor en folklore por el chamamé que le cantaron a Scaloni en la puerta de su casa en Pujato: el video que recorre las redes

El entrenador de la Selección Argentina fue sorprendido por un grupo folklórico en la puerta de su casa en Pujato. Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram @chamameoficial

Lionel Scaloni volvió a su pueblo natal Pujato tras la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España que terminó en triunfo por 1 a 0 a manos del equipo europeo dirigido por Luis De La Fuente. En medio de su regreso para distender lo que fueron más de 50 días de concentración en Estados Unidos, el entrenador argentino recibió múltiples gestos de cariño por parte de los argentinos que hasta fueron a su casa para darle regalos, abrazos y hasta un folklore en vivo: un grupo de chamamé le cantó una canción y el video se volvió viral en las redes sociales.

El episodio ocurrió este jueves 23 de julio, cuando se observó que habían vallado la casa de Scaloni con la presencia de fuerzas de seguridad por la cantidad de personas que fueron hasta la casa del entrenador campeón y subcampeón del mundo. A pesar de ciertas restricciones, “El Gringo” se tomó su tiempo para saludar a todos, sacarse fotos, firmar camisetas y objetos de todo tipo y hasta escuchar chamamé en vivo.

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De hecho, hubo guitarra, acordeón y hasta sapucay. “Él lo pidió. Gracias Lionel por tu humildad y por esta posibilidad de hacer sentir nuestra música al resto del mundo”, dijeron los integrantes de la banda Chama Mé. Scaloni los escuchó con atención y los saludó con un abrazo al final del tema.

Cabe resaltar que el director técnico argentino puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina tras haber perdido la final ante España. A través de distintas declaraciones brindadas en la última conferencia de prensa post partido, en la zona mixta y en su llegada a la Argentina, no dio seguridad a la hora de hablar de su futuro y muchas personas confían en que las distintas muestras de cariño y reconocimiento al cuerpo técnico y plantel -pese al subcampeonato- pueden doblegar al oriundo de Pujato para que renueve su contrato después de diciembre de 2026.

El mensaje de Chama Mé, el grupo que le cantó a Scaloni en la puerta de su casa en Pujato

“Queremos dejar en claro la humildad de este ser humano, pudiendo habernos echado de la puerta de su casa a nosotros y a más personas, el tipo se quedó hasta que todos los presentes se lleven su foto o firma. A nosotros nos vio con los instrumentos y nos dijo ¿todavía no hicieron un tema? ¡Hagan!’ Y bueno, al DT hay que obedecerle", expresaron en su cuenta de instagram.

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“Muchisimas gracias Lionel Scaloni por tu gran humildad y por esta posibilidad de hacer sentir nuestra música al resto del mundo. Momento único e irrepetible para nosotros”, agregaron.

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No es la primera ni la última vez que la música y el fútbol se unen para dar un mensaje. En este caso, al técnico de la Selección Argentina lo sedujo ver a los integrantes de la banda con guitarra y acordeón en mano para recibir una muestra de cariño y él respetar la música que tenían preparada.

Scaloni, ante una posible despedida que conmueve a la Argentina: cuándo serían sus últimos partidos en la Selección

De confirmarse su alejamiento, el entrenador tendría apenas cuatro encuentros por delante. La primera ventana internacional después del Mundial se disputará entre el 21 de septiembre y 6 de octubre. Allí, la Argentina afrontará dos amistosos que comenzarán a perfilar el futuro de un plantel que viene de protagonizar una de las etapas más exitosas de la historia albiceleste.

La segunda y última fecha FIFA del año se desarrollará entre el 9 y 17 de noviembre. Esos dos compromisos podrían convertirse en los últimos partidos de Scaloni en el banco argentino antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Por el momento, la AFA no confirmó quiénes serán los rivales para ninguno de esos encuentros, aunque existe una fuerte expectativa por conocer el nivel de exigencia que tendrán las pruebas de la Selección.

Superó a Menotti y Bilardo: el impresionante récord de Lionel Scaloni como entrenador de Argentina en Mundiales

El Mundial 2026 no solo enaltece el legado de los futbolistas, sino también de los entrenadores. Con la final de este domingo 19 de julio contra España, Lionel Scaloni alcanzó un impresionante récord con la Selección: es el entrenador que más partidos dirigió a la Argentina en Copas del Mundo, superando a César Luis Menotti y a Carlos Bilardo.

Es que la derrota ante España por la final significó el 15° partido mundialista de Scaloni al frente de la “Albiceleste”, registro con el que superó a Menotti, campeón del mundo en 1978 que llegó a dirigir 12 encuentros en el torneo más importante.

Lionel Scaloni superará a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Foto: AFA

Hasta ahí, el único DT que aparecía a la par del de Pujato en la lista era Bilardo, con 14 partidos en el banco argentino. De todas maneras, el récord del “Doctor” ya tenía fecha de vencimiento, ya que al estar entre los cuatro semifinalistas, Argentina tenía asegurado un partido más (la final o el duelo por el tercer puesto).

De esta manera, Lionel Scaloni se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la Selección Argentina en la historia de los Mundiales, un impresionante récord que podría estirarse dentro de cuatro años.

Los números de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina

Desde su debut en septiembre del 2018 hasta el partido con España, Lionel Scaloni lleva dirigidos 103 partidos al mando de la Selección Argentina, con un saldo de 76 ganados, 18 empatados y 10 perdidos.