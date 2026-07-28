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¿El 9 que busca Juan Romás Riquelme para Boca? el delantero que gana fuerza ante las trabas por David Romero y Luciano Gondou

Boca acelera la búsqueda de un centrodelantero tras la derrota frente a Deportivo Riestra. Con las negociaciones por David Romero y Luciano Gondou cada vez más complicadas, aparece otro nombre como una de las principales alternativas que analiza el Consejo de Fútbol para reforzar el ataque de Rodolfo Arruabarrena.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Las alternativas que analiza Juan Román Riquelme para reforzar a Boca.
Las alternativas que analiza Juan Román Riquelme para reforzar a Boca. Foto: NA.
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La búsqueda de un centrodelantero se convirtió en una de las principales prioridades de Boca en el mercado de pases. Después de la dura derrota frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme intensificó las gestiones para incorporar un delantero de área que le aporte mayor poder ofensivo al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena en Boca.
Rodolfo Arruabarrena en Boca. Foto: @BocaJrs

Sin embargo, las negociaciones por los principales objetivos comenzaron a complicarse. Tanto David Romero como Luciano Gondou aparecen cada vez más lejos de vestir la camiseta azul y oro, por lo que en las últimas horas surgió un nuevo candidato: Lucas Passerini, actual atacante de Belgrano de Córdoba.

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David Romero y Luciano Gondou se alejan de Boca

El principal apuntado por el Consejo de Fútbol era David Romero, delantero de Tigre. No obstante, las diferencias económicas entre ambos clubes frenaron el avance de las conversaciones.

La propuesta presentada por Boca contemplaba los pases de Williams Alarcón y Jabes Saralegui, el préstamo de Camilo Rey Domenech y una suma de dinero a cambio del 70% de la ficha del atacante. Sin embargo, Tigre pretende una cifra superior y no está dispuesto a flexibilizar sus condiciones.

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Luciano Gondou, jugador de Argentinos Juniors. Foto: Reuters
Luciano Gondou estaría cada vez más lejos de llegar a Boca.

A esto se suma el fuerte interés de clubes europeos como Sevilla y Parma, además del deseo del propio futbolista de continuar su carrera en el fútbol europeo, factores que reducen las posibilidades de un acuerdo.

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Por su parte, la negociación por Luciano Gondou también presenta importantes obstáculos. El CSKA de Moscú mantiene una valoración cercana a los 12 millones de dólares por el delantero argentino, una cifra que Boca considera excesiva para concretar la operación.

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Lucas Passerini gana terreno como refuerzo

Ante este panorama, el Consejo de Fútbol comenzó a evaluar otras alternativas. Según informó el periodista Julio Pavoni en TyC Sports, el nombre que empezó a tomar fuerza es el de Lucas Passerini.

Lucas Passerini, el delantero de Belgrano que quiere Boca. Foto: Instagram.

El delantero de 32 años es bien considerado por Rodolfo Arruabarrena, quien valora su experiencia, capacidad para jugar como referencia de área y su aporte en la elaboración ofensiva. Además, el atacante ya había sido seguido en anteriores mercados de pases por distintos cuerpos técnicos vinculados al club.

Por el momento no hubo contactos formales entre Boca y Belgrano, aunque Passerini figura entre las principales alternativas en caso de que las gestiones por Romero y Gondou no lleguen a buen puerto.

Los números de Lucas Passerini en Belgrano

Passerini llegó a Belgrano en 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo cordobés, siendo uno de los protagonistas en la conquista del Torneo Apertura 2026.

En la actual temporada disputó 16 partidos, convirtió un gol y brindó seis asistencias, destacándose por su participación en la generación de juego. Desde su llegada al Pirata acumula 75 encuentros, 20 goles y ocho asistencias, estadísticas que lo posicionan como uno de los referentes ofensivos del conjunto celeste y una opción que Boca analiza para reforzar su ataque en este mercado de pases.

Boca JuniorsMercado de pasesFútbol Argentino
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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