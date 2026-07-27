El árbitro que dirigió la final del Mundial entre la Selección argentina y España anunció su retiro

Slavko Vinčić fue el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

A una semana de haber arbitrado la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, el esloveno Slavko Vinčić anunció su retiro de la actividad profesional. La noticia fue confirmada por la Asociación Eslovena de Fútbol (NZS), que informó que el juez de 46 años decidió cerrar su carrera tras dirigir el partido más importante de su trayectoria.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima del mundo”, expresó la entidad en un comunicado.

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Además, la NZS destacó que el árbitro, oriundo de Maribor, se convirtió en el primer esloveno en dirigir una final de un Mundial, tras ser designado para impartir justicia en el encuentro disputado entre Argentina y España en East Rutherford.

Slavko Vinčić fue el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: EFE

Su despedida llega mientras aún continúan las repercusiones por su actuación en la final, que fue ampliamente cuestionada por parte de la prensa y de los hinchas argentinos debido a varias decisiones tomadas durante el partido.

Uno de los fallos más discutidos fue la primera tarjeta amarilla mostrada a Enzo Fernández, ya que condicionó al mediocampista, quien terminó siendo expulsado tras recibir una segunda amonestación sobre el final del tiempo reglamentario.

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También despertó polémica el criterio que utilizó para sancionar distintos cruces entre jugadores de ambos equipos. Entre las situaciones más comentadas estuvo la actitud del español Marc Cucurella, quien se tapó la boca al hablar con Lionel Messi, una imagen que generó un fuerte debate durante y después del encuentro.

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A pesar de las críticas, la Asociación Eslovena remarcó que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) distinguió a Vinčić como el mejor árbitro del Mundial 2026.

Slavko Vinčić fue el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: REUTERS

En el repaso de su carrera, la entidad recordó otros encuentros destacados que dirigió a nivel internacional, como la final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la final de la Champions League 2023/24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

El árbitro también tenía un antecedente muy recordado por los argentinos: fue quien impartió justicia en la derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, que hasta la final perdida ante España había sido la última caída de la Albiceleste en una Copa del Mundo.

El escándalo de prostitución que casi arruina la carrera del árbitro

Slavko Vinčić, quien ya era un árbitro respetado en los torneos de la UEFA, fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina durante una redada en una lujosa propiedad en la ciudad de Bijeljina. Lo que parecía una reunión social cualquiera resultó ser, según las investigaciones judiciales, una red clandestina vinculada a la explotación sexual y al narcotráfico.

El operativo policial terminó con la detención de un grupo liderado por Tijana Maksimović, una conocida figura mediática local acusada de organizar redes de prostitución. En el lugar, las autoridades secuestraron cocaína, armas de fuego de alto calibre y una gran cantidad de dinero en efectivo. Entre los presentes, para sorpresa del fútbol mundial, se encontraba el réferi esloveno.

Slavko Vinčić fue el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: REUTERS

De la detención policial a las explicaciones oficiales ante la UEFA

La noticia de su arresto corrió como la pólvora. En su momento, la carrera de Vinčić pendió de un hilo. Una condena o una vinculación directa lo habrían expulsado de por vida de cualquier competición regulada por la FIFA. No obstante, el colegiado siempre defendió su inocencia absoluta, asegurando que se trató de una fatídica coincidencia.

“Estaba sentado en una mesa con mi grupo de negocios y de repente vino la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado, ni elegí el lugar”, declaró Vinčić tras ser liberado.

El árbitro argumentó que viajó a Bosnia para mantener reuniones comerciales legítimas y que fue invitado a una cena en esa cabaña sin conocer las actividades ilícitas que allí se desarrollaban. Tras prestar declaración testimonial, las autoridades judiciales determinaron que Vinčić no formaba parte de la organización criminal y fue liberado sin cargos, permitiéndole regresar a Eslovenia.