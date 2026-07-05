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Donald Trump le agradeció a la FIFA por anular la tarjeta roja a Folarin Balogun y “revertir una gran injusticia”

El Comité Disciplinario de la FIFA aplicó una herramienta reglamentaria que modifica el impacto inmediato de la pena sobre el delantero estadounidense, que podrá jugar los octavos de final del Mundial contra Bélgica.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este domingo la polémica decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun, lo cual le permitirá disputar los octavos de final del Mundial 2026 contra Bélgica.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el mandatario en la red Truth Social. Días atrás, el secretario de Estado, Marco Rubio también opinó sobre la situación y declaró que la selección norteamericana había sido perjudicada por la tarjeta roja.

“Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso”, dijo la semana pasada tras ser preguntado por la victoria del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

El mensaje de Donald Trump sobre la decisión de la FIFA con la roja a Balogun. Foto: Captura Truth Social

Qué decidió FIFA con Folarin Balogun

El Comité Disciplinario de la FIFA resolvió sancionar a Folarin Balogun con un partido de suspensión, pero aplicó una herramienta reglamentaria que modifica el impacto inmediato de la pena. Según el criterio comunicado por el organismo, la ejecución de esa suspensión queda congelada bajo un período de prueba de un año.

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En términos prácticos, esto significa que Balogun no queda absuelto, pero tampoco deberá cumplir la fecha de suspensión en el partido inmediato. Si durante los próximos doce meses comete una infracción similar en gravedad y naturaleza, la sanción podría activarse y sumarse a cualquier eventual castigo nuevo. Esta figura está contemplada en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que permite suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria.

“El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle”, indicó la FIFA en un comunicado.

Folarin Balogun vio la tarjeta roja en Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina. Foto: REUTERS

La jugada que desató la controversia con Balogun

La acción que originó el conflicto ocurrió durante el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Balogun fue expulsado en el segundo tiempo tras una infracción sobre el defensor Tarik Muharemović, luego de una revisión del VAR. El árbitro brasileño Raphael Claus terminó mostrando la roja directa al delantero estadounidense.

La decisión arbitral fue cuestionada desde el banco norteamericano. Mauricio Pochettino sostuvo después del partido que no veía intención de dañar al rival y consideró que la jugada formaba parte de una disputa normal por la pelota. También hubo críticas por el uso de imágenes en cámara lenta, que pueden aumentar la percepción de gravedad en determinadas acciones.

Pese a quedar con diez jugadores, Estados Unidos logró sostener el resultado y venció 2-0. Balogun había convertido previamente uno de los goles del equipo, lo que explica todavía más la relevancia de su presencia de cara al siguiente compromiso.

Mundial 2026Donald TrumpSelección Estados UnidosFIFA
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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