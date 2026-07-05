¿San Martín o Belgrano? El prócer argentino que tiene más clubes de fútbol con su nombre

San Martín y Belgrano Foto: Canal 26

En Argentina, el fútbol nunca fue solamente un deporte. Es identidad, barrio, pertenencia y memoria colectiva. Por eso no sorprende que muchas instituciones hayan elegido nombres ligados a figuras históricas para bautizar sus clubes. Entre esos homenajes, dos apellidos sobresalen por encima del resto: San Martín y Belgrano.

La pregunta parece simple, pero despierta una curiosidad bien argentina: ¿qué prócer tiene más clubes de fútbol con su nombre? La respuesta favorece al General José de San Martín, cuyo apellido aparece con mayor frecuencia en instituciones del fútbol argentino, tanto en categorías nacionales como en ligas regionales y clubes deportivos de todo el país. Según relevamientos publicados, desde Primera División hasta Primera C se destacan cinco equipos con el nombre San Martín, y si se suman entidades del Torneo Regional Federal Amateur, la cifra asciende a 14 asociaciones deportivas; además, otros registros mencionan al menos 125 clubes deportivos llamados San Martín en Argentina.

Cuántos clubes de fútbol rinden homenaje a José de San Martín

El nombre de José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, se convirtió en uno de los más repetidos dentro del deporte argentino. En el fútbol formal y de mayor visibilidad, aparecen varios clubes que llevan su apellido y que representan distintas regiones del país: San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, San Martín de Mendoza, San Martín de Burzaco y Sportivo General San Martín de Formosa. Estos equipos fueron señalados entre los principales clubes argentinos que homenajean al Libertador.

Entre ellos, San Martín de San Juan es uno de los más antiguos: fue fundado en 1907 y llegó a disputar la máxima categoría del fútbol argentino. San Martín de Tucumán, creado en 1909, es otro de los casos más populares: su estadio, La Ciudadela, está ubicado en San Miguel de Tucumán, una provincia profundamente marcada por la historia independentista.

El Ciruja busca revancha. Foto: X San Martín de Tucumán

La presencia sanmartiniana también se extiende a Cuyo con Atlético Club San Martín de Mendoza, fundado en 1927 en el departamento que lleva el nombre del prócer. La institución, conocida como “El Chacarero”, participa en el Torneo Federal A y es considerada uno de los equipos tradicionales del fútbol mendocino.

En el noreste aparece Club Sportivo General San Martín de Formosa, mientras que en el conurbano bonaerense se destaca San Martín de Burzaco, fundado en 1936 y representante de la zona sur del Gran Buenos Aires. Esta distribución territorial demuestra que el apellido San Martín funciona como un símbolo federal: está presente en el NOA, Cuyo, NEA y AMBA.

José de San Martín Foto: Archivo

Pero el fenómeno es todavía más amplio. Algunos relevamientos señalan que, si se consideran clubes deportivos y entidades de menor exposición mediática, existen más de 100 instituciones argentinas llamadas San Martín. La cifra incluye clubes que adoptaron el nombre como homenaje directo al Libertador y otros que lo heredaron de localidades, barrios o departamentos vinculados a su figura.

El dato histórico no es menor: San Martín es recordado como una figura esencial en las guerras de independencia sudamericanas. Su liderazgo en el Ejército de los Andes, el cruce de la cordillera y las campañas libertadoras hicieron que su nombre se multiplicara en escuelas, calles, plazas, ciudades y, por supuesto, clubes. En el fútbol, esa memoria se transformó en escudo.

El legado de Manuel Belgrano reflejado en el fútbol argentino: qué clubes lo llevan en su nombre

Del otro lado aparece Manuel Belgrano, abogado, economista, militar, político y creador de la bandera argentina. Su apellido también se instaló en el fútbol nacional, aunque en menor cantidad que el de San Martín. Entre los clubes más reconocidos se encuentran Club Atlético Belgrano de Córdoba, Sportivo Belgrano de San Francisco, Defensores de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El caso más popular es, sin dudas, Club Atlético Belgrano de Córdoba. Fundado el 19 de marzo de 1905 en barrio Alberdi, el club tomó su nombre en honor al creador de la bandera. De acuerdo con la historia institucional del club, la denominación fue propuesta la noche previa al Día de la Bandera y aceptada por sus fundadores como homenaje al prócer.

Belgrano vs Talleres, clásico de Córdoba. Foto: X @Belgrano

Belgrano de Córdoba no solo representa a una figura histórica: también se convirtió en uno de los grandes emblemas futboleros del interior argentino. Su identidad celeste se vincula inevitablemente con los colores patrios, aunque la propia historia del club menciona distintas versiones sobre el origen de esa elección cromática.

Otro ejemplo destacado es Sportivo Belgrano de San Francisco, también en Córdoba. Fundado en 1914, el club eligió el nombre del prócer en sus primeros momentos institucionales y hoy participa en el Torneo Federal A. Su historia refleja cómo la figura de Belgrano trascendió la bandera para convertirse en un símbolo de pertenencia local.

A ellos se suman los dos Defensores de Belgrano: uno con sede en Núñez, Ciudad de Buenos Aires, y otro en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. En estos casos, el homenaje se enlaza también con el barrio porteño de Belgrano, nombrado en honor al prócer, lo que muestra cómo la memoria histórica se proyecta desde la geografía urbana hacia el fútbol.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Entonces, ¿quién gana este clásico histórico? Si se toman los clubes más reconocidos del fútbol argentino, San Martín supera a Belgrano en cantidad de instituciones. El Libertador aparece con al menos cinco clubes de presencia fuerte en categorías nacionales y el número crece notablemente al sumar ligas regionales y clubes deportivos. Belgrano, en cambio, cuenta con menos representantes, aunque algunos de enorme peso simbólico y deportivo, como el club cordobés de barrio Alberdi.

La diferencia no reduce la importancia de Belgrano: la potencia de su legado se expresa en la bandera, en la educación cívica y en instituciones que llevan con orgullo su nombre. Pero en la cancha, el apellido que más se repite es el de San Martín, el prócer que también ganó su propio partido en el fútbol argentino.

Entre historia y pasión popular, la respuesta es clara: José de San Martín es el prócer argentino con más clubes de fútbol que llevan su nombre.