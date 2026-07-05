La alegría de Franco Colapinto tras el noveno puesto en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: “Fue una carrera muy buena”

Franco Colapinto firmando autógrafos en el Gran Premio de Silverstone 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Suzanne Plunkett)

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al finalizar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto argentino de Alpine protagonizó una notable remontada desde el décimo noveno puesto de largada, avanzó diez posiciones y sumó dos valiosos puntos para el campeonato.

En un fin de semana que había comenzado cuesta arriba tras una decepcionante clasificación, el pilarense encontró revancha el domingo gracias a un sólido ritmo de carrera, una estrategia efectiva y una actuación prácticamente sin errores. De hecho, cinco de las diez posiciones que recuperó las consiguió en una largada impecable que lo metió rápidamente en la pelea por los puntos.

“Fue una carrera muy buena”, resumió Colapinto apenas bajó del auto. El argentino destacó especialmente el arranque y celebró un resultado que llegó después de varias fechas marcadas por la mala fortuna. “A veces la injusticia llega a su fin y tenemos un poco de buena suerte. Una fue para nuestro lado”, expresó.

Gran remontada de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña

La clave de la remontada estuvo en el gran rendimiento que mostró el Alpine con neumáticos medios durante el primer stint de la competencia. En ese tramo inicial, que se extendió hasta la vuelta 23, Colapinto pasó del fondo de la parrilla a las puertas del Top 10, manteniendo un ritmo competitivo y constante frente a rivales con mejores antecedentes durante el fin de semana.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Silverstone 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Suzanne Plunkett)

“Hice todo bien”, afirmó el argentino, consciente de haber aprovechado cada oportunidad que le ofreció la carrera. La actuación cobra aún más valor si se tiene en cuenta que Alpine disputó su carrera de local. La escudería francesa tiene en Enstone (Inglaterra), su centro de desarrollo de chasis y aerodinámica, por lo que Silverstone era una cita especial para todo el equipo.

Alpine encuentra señales positivas pese a las dificultades

Más allá del resultado, Colapinto mantuvo un análisis mesurado sobre la actualidad de la escudería. El piloto consideró que la carrera dejó aspectos positivos, pero reconoció que Alpine todavía necesita mejorar para acercarse al nivel de algunos de sus rivales directos.

“Fue un día positivo. Nos deja mucho para aprender y mejorar porque seguimos estando muy complicados para seguir el ritmo de Racing Bulls y Audi”, analizó. Sin embargo, los dos puntos obtenidos representan una inyección de confianza para el equipo y para el propio argentino.

Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaron puntos en el Gran Premio de Silverstone 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Con esta actuación, Colapinto alcanzó las cinco carreras puntuando en la temporada y logró sumar en tres de las últimas cinco fechas. Además, se mantiene en el décimo tercer puesto del Campeonato de Pilotos con 18 unidades, igualado con Oliver Bearman (Haas) y a 24 puntos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Tensión con Pierre Gasly y un problema inesperado en carrera

Precisamente Gasly fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la jornada. Durante la primera vuelta, ambos pilotos de Alpine estuvieron al límite cuando el francés cerró la trayectoria en el ingreso a la curva 5, una maniobra que generó el enojo de Colapinto.

Si bien evitó profundizar la polémica delante de los micrófonos, dejó una frase que reflejó claramente su malestar. “Vean la cámara a bordo, estuvo muy cerca. Lo hablaremos después”, lanzó el pilarense, sugiriendo que el episodio será tratado puertas adentro del equipo.

Franco Colapinto finalizó noveno en el GP de Silverstone 2026 de la Fórmula 1 y alcanzó los 18 puntos. Foto: @AlpineF1Team

Como si el exigente desafío de Silverstone no hubiera presentado suficientes complicaciones, Colapinto reveló además un inconveniente con la capucha del casco en las vueltas finales. El problema provocó que parte de su flequillo cayera sobre el ojo derecho, obligándolo a conducir con visión reducida en algunos de los sectores más rápidos del circuito.

Aun así, nada logró frenar una actuación que volvió a confirmar el crecimiento del argentino en la máxima categoría. En una carrera donde combinó velocidad, inteligencia y carácter, Colapinto demostró una vez más que continúa dando pasos firmes para consolidarse en la Fórmula 1 y transformarse en una de las grandes revelaciones de la temporada.