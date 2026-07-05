Lisandro Martínez emocionó a todos con su homenaje al Indio Solari: el gesto que unió al fútbol y al rock argentino

Lisandro Martínez Foto: Instagram Lisandro Martínez

La Selección Argentina volvió a vivir una noche cargada de tensión, fútbol y emoción en el Mundial. En un partido durísimo ante Cabo Verde, Lisandro “Licha” Martínez apareció en un momento clave para marcar el segundo gol del equipo nacional y encaminar un triunfo que hizo explotar a los hinchas.

El defensor argentino convirtió el 2-1 en la prórroga, luego de recibir tras un córner y sacar un remate zurdo que dejó sin chances al arquero Vozinha, según reportó C5N sobre el desarrollo del partido ante Cabo Verde. Pero más allá de la importancia deportiva del tanto, lo que terminó de convertir la escena en uno de los momentos más comentados de la jornada fue su celebración.

Apenas la pelota tocó la red, Licha Martínez corrió, se frenó y realizó un gesto que rápidamente fue identificado por miles de fanáticos argentinos: imitó la clásica postura del Indio Solari al tocar la guitarra, una imagen icónica para varias generaciones que crecieron con la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego con la etapa solista del artista.

El homenaje de Lisandro Martínez al Indio Solari

El festejo no fue casual. En medio de la conmoción por el fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari, Lisandro Martínez eligió rendirle tributo en plena cancha, con la camiseta de la Selección Argentina y en una instancia mundialista. El gesto fue breve, pero contundente: una celebración futbolera transformada en homenaje cultural.

El homenaje de Lisandro Martínez al Indio Solari. Video: TikTok @delyssuarez5

El Indio Solari había fallecido a los 77 años, una noticia que generó una ola de despedidas en el mundo de la música, la cultura popular y también el fútbol argentino, según reflejaron medios como La Nación y Diario Río Negro. Desde clubes hasta jugadores y cuentas oficiales vinculadas a la Selección, distintos protagonistas expresaron su dolor y reconocimiento hacia una figura que marcó profundamente la identidad musical argentina.

En ese contexto, el gesto de Licha Martínez conectó de inmediato con los hinchas. No se trató solo de una celebración: fue una imagen cargada de sentido, en la que el fútbol y el rock nacional volvieron a cruzarse en un escenario global.

“Encuentro con un ángel amateur”, la canción elegida por Licha

Después del partido, Lisandro Martínez llevó el homenaje también a sus redes sociales. El defensor compartió el momento de su gol y su celebración, pero agregó un detalle que multiplicó la emoción: musicalizó la publicación con “Encuentro con un ángel amateur”, una de las canciones más sensibles de la etapa del Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Lionel Messi y parte de la Selección Argentina Foto: REUTERS

La elección del tema no pasó inadvertida. Días antes, también se había viralizado que Lionel Messi utilizó esa misma canción en un video de la Selección Argentina, gesto que fue interpretado por los hinchas como otro homenaje al músico en plena previa mundialista.

Con esa publicación, Licha Martínez terminó de confirmar el sentido de su celebración. El defensor no necesitó grandes discursos ni mensajes extensos: alcanzó con una postura, una canción y un gol decisivo para dejar una imagen que rápidamente empezó a circular entre fanáticos de la Selección y seguidores del Indio.

Fútbol, rock y una postal bien argentina

La escena tuvo todos los ingredientes para convertirse en una postal inolvidable: un partido mundialista, un gol agónico, la camiseta argentina y el recuerdo de uno de los artistas más importantes de la historia del rock nacional.

El Indio Solari siempre tuvo un vínculo especial con la cultura popular argentina, y sus canciones atravesaron generaciones, canchas, barrios, viajes, banderas y rituales colectivos. Por eso, el homenaje de Lisandro Martínez no fue leído únicamente como un gesto individual, sino como parte de una despedida mucho más amplia.

En los últimos días, la Selección Argentina ya había realizado guiños musicales al Indio en sus redes oficiales, con publicaciones que fueron interpretadas como homenajes por miles de usuarios. La aparición de Licha, esta vez dentro de la cancha y después de un gol trascendental, llevó ese tributo a otro nivel emocional.

La reacción de los hinchas tras el festejo de Licha Martínez

En redes sociales, el festejo de Lisandro Martínez generó una enorme repercusión. Muchos hinchas destacaron la sensibilidad del defensor, mientras que otros compartieron capturas del momento junto a frases vinculadas al Indio Solari y al sentimiento ricotero.

Lisandro Martínez festeja su gol en Argentina vs Cabo Verde. Foto: REUTERS

“Licha entendió todo”, “Por el Indio y por la Selección” y “qué manera de emocionar” fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron entre los fanáticos. La celebración tocó una fibra muy argentina: esa mezcla entre la pasión por el fútbol, la memoria musical y los homenajes que nacen sin demasiada explicación, pero que todos entienden.

El defensor, reconocido por su entrega, carácter y conexión con la gente, sumó así un nuevo capítulo a su vínculo con los hinchas. Esta vez, no solo por su rendimiento deportivo, sino por haber elegido un gesto profundamente emotivo en una noche de máxima exposición.

Un gol que valió más que una clasificación

El tanto de Lisandro Martínez ante Cabo Verde tuvo un peso enorme para la Selección Argentina. Pero con el paso de las horas, la imagen del defensor imitando al Indio Solari empezó a ocupar un lugar propio dentro del relato del partido.

Porque el fútbol también se construye con símbolos. Y en una noche en la que Argentina necesitaba carácter, Licha respondió con un golazo. Pero además, en medio del festejo, encontró la manera de mirar hacia la memoria colectiva y rendir homenaje a un artista que dejó una huella imborrable.

Lisandro Martínez convirtió, celebró y emocionó. Y su tributo al Indio Solari ya quedó entre esos momentos mundialistas que exceden el resultado y se transforman en recuerdo compartido.