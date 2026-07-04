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Franco Colapinto terminó 12° la Sprint y apunta a la clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña: hora y TV

El piloto argentino mejoró dos puestos pero quedó lejos de la zona de puntos en Silverstone. Todos los detalles, en la nota.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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Franco Colapinto vuelve a tener acción en la Fórmula 1 este sábado en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario: Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña 2026.

El piloto argentino partió desde la 14ª posición en la carrera Sprint, mejoró dos puestos para terminar 12° pero quedó lejos de la zona de puntos en la carrera corta.

Ahora, el argentino pone el foco en la clasificación, que se llevará a cabo desde las 12:00. En Sudamérica, la actividad podrá seguirse por Disney+ Premium, mientras que otras señales internacionales también tendrán cobertura del fin de semana británico.

Antonelli ratificó su buen momento y se quedó con la Sprint

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone.

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El italiano, quien largó segundo, superó en la octava de las 17 vueltas que se dieron a la mítica pista de Northamptonshire al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en segunda posición la carrera corta del fin de semana, que otro inglés, Lando Norris (McLaren), acabó tercero.

Horario de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña

El sábado continuará con la clasificación para la carrera principal, desde las 12:00 de Argentina y las 16:00 locales.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

El domingo, la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se correrá a 52 vueltas desde las 11:00 de Argentina. Silverstone tiene una extensión de 5,891 kilómetros, 18 curvas y una distancia total de carrera de 306,198 kilómetros, datos que explican por qué se trata de uno de los circuitos más completos y exigentes del Mundial.

Un sábado clave para Colapinto y Alpine

Más allá del resultado de la Sprint, el día será importante porque también se disputará la clasificación para el Gran Premio del domingo. Por eso, Colapinto deberá equilibrar riesgo y aprendizaje: avanzar en la carrera corta, pero también obtener información útil para ajustar el auto de cara a la qualy y la prueba principal.

Silverstone ya forma parte del recorrido deportivo del argentino. Allí compitió en categorías formativas y también tuvo experiencias previas vinculadas a la Fórmula 1, por lo que este fin de semana representa una nueva oportunidad para mostrarse en un circuito histórico ante una de las audiencias más exigentes del campeonato.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Cómo ver por TV y online a Colapinto en Silverstone

La actividad del GP de Gran Bretaña 2026 podrá verse en Argentina y Sudamérica a través de Disney+ Premium.

Para los fanáticos argentinos, será otra mañana de alto voltaje con Franco Colapinto como protagonista. En Silverstone, cada detalle cuenta. Y para Colapinto, cada oportunidad puede pesar fuerte en su temporada dentro de la Fórmula 1.

Gran Premio de Gran BretañaFranco ColapintoFórmula 1Alpine
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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