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La FIFA designó a un árbitro francés para el partido entre Argentina y Egipto: quién es François Letexier

El cruce, correspondiente a los octavos de final, se jugará el martes 7 de julio en el Atlanta Stadium.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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François Letexier, el árbitro francés para Argentina-Egipto.
François Letexier, el árbitro francés para Argentina-Egipto. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La FIFA confirmó este domingo que el francés François Letexier será el árbitro principal del duelo entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.

Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas y Isaak Bashevkin.

Letexier dirigió dos partidos en la actual Copa del Mundo, la primera en su carrera. Su primer encuentro fue el triunfo 1 a 0 de Costa de Marfil ante Ecuador, mientras que el segundo fue el empate 0 a 0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Entre ambos cruces, sacó un total de 8 tarjetas amarillas.

Se confirmó el árbitro para Argentina vs Egipto Foto: @FIFAcom

Quién es François Letexier, el árbitro de Argentina-Egipto

Nacido en Bédée el 23 de abril de 1989, debutó como juez de la Ligue 1 en 2016 con 28 años, lo que le convirtió en el árbitro más joven en la historia de la competición. Y en 2017 ya tenía la escarapela FIFA para dirigir partidos internacionales.

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Su primer partido entre selecciones fue un duelo entre Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. Letexier también dirigió competiciones europeas, como la final de la UEFA Europa League de 2021 o la final de la Supercopa de Europa de 2023. Inclusive, fue árbitro en los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de 2024.

A lo largo de su carrera, arbitró más de 400 partidos, donde mostró más de 1500 tarjetas amarillas, 69 rojas directas y marcó 120 penales.

En el caso de la Champions League, el colegiado francés dirigió 28 encuentros, con 94 tarjetas amarillas, 6 rojas directas y 15 penales.

François Letexier, el árbitro francés para Argentina-Egipto. Foto: FIFA

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto

Argentina vs Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio a las 13:00hs de Argentina en el Atlanta Stadium.

Cómo llega Egipto a los octavos

Egipto accedió a esta instancia tras vencer a Australia por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo africano mostró solidez mental y eficacia en la definición.

En la fase de grupos, su rendimiento fue regular: empató 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 frente a Irán, resultados que le permitieron avanzar con confianza.

Ese recorrido le dio rodaje competitivo y lo consolidó como un rival incómodo, con equilibrio entre defensa y respuesta ofensiva.

8vos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección EgiptoÁrbitro
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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