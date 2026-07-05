La FIFA designó a un árbitro francés para el partido entre Argentina y Egipto: quién es François Letexier

François Letexier, el árbitro francés para Argentina-Egipto. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La FIFA confirmó este domingo que el francés François Letexier será el árbitro principal del duelo entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El juez estará acompañado por sus compatriotas Ciryl Mungier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea.

Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas y Isaak Bashevkin.

Letexier dirigió dos partidos en la actual Copa del Mundo, la primera en su carrera. Su primer encuentro fue el triunfo 1 a 0 de Costa de Marfil ante Ecuador, mientras que el segundo fue el empate 0 a 0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Entre ambos cruces, sacó un total de 8 tarjetas amarillas.

Se confirmó el árbitro para Argentina vs Egipto Foto: @FIFAcom

Quién es François Letexier, el árbitro de Argentina-Egipto

Nacido en Bédée el 23 de abril de 1989, debutó como juez de la Ligue 1 en 2016 con 28 años, lo que le convirtió en el árbitro más joven en la historia de la competición. Y en 2017 ya tenía la escarapela FIFA para dirigir partidos internacionales.

Su primer partido entre selecciones fue un duelo entre Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. Letexier también dirigió competiciones europeas, como la final de la UEFA Europa League de 2021 o la final de la Supercopa de Europa de 2023. Inclusive, fue árbitro en los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de 2024.

A lo largo de su carrera, arbitró más de 400 partidos, donde mostró más de 1500 tarjetas amarillas, 69 rojas directas y marcó 120 penales.

En el caso de la Champions League, el colegiado francés dirigió 28 encuentros, con 94 tarjetas amarillas, 6 rojas directas y 15 penales.

François Letexier, el árbitro francés para Argentina-Egipto. Foto: FIFA

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto

Argentina vs Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio a las 13:00hs de Argentina en el Atlanta Stadium.

Cómo llega Egipto a los octavos

Egipto accedió a esta instancia tras vencer a Australia por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo africano mostró solidez mental y eficacia en la definición.

En la fase de grupos, su rendimiento fue regular: empató 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 frente a Irán, resultados que le permitieron avanzar con confianza.

Ese recorrido le dio rodaje competitivo y lo consolidó como un rival incómodo, con equilibrio entre defensa y respuesta ofensiva.

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