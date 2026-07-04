El adiós de Bielsa de Uruguay y un dato que preocupa más allá del fútbol: “El déficit de atención”

Marcelo Bielsa en Uruguay. Foto: REUTERS

Marcelo Bielsa se despidió de la selección uruguaya tras un pésimo Mundial 2026 de su equipo.

El Loco brindó una conferencia de prensa para explicar las razones del fracaso deportivo pero fue más allá el entrenador y habló de una problemática en la comunicación con los futbolistas: “El déficit de atención”.

Pero esta no es una dificultad sólo del deporte, es una situación que se presenta cada vez más en todos los ámbitos de la vida diaria. Hoy con la velocidad en la que transcurren los seres humanos cada día, con la multiplicidad de tareas que realiza, es cada vez más difícil retener conceptos y mantener la atención cuando se trata de incorporar conceptos.

Informe de la renuncia de Bielsa y los problemas de atención. Video: Canal 26.

En la última conferencia como entrenador de la Celeste, Bielsa hizo referencia a que, por pedido de los jugadores, debió recortar las charlas para hacerlas más cortas así los emisores podían asimilar los conceptos que transmitía.

Pero no fue es el único director técnico que habló del tema de la atención a la hora de hablar con los futbolistas. También lo hizo el español Luis Enrique, entrenador del PSG bicampeón de Europa, que sostuvo que implementa la tarea de darle la mínima información posible para evitar que se dispersen y que el mensaje llegue claramente.

El español además reafirmó que las charlas con los futbolistas debe ser precisa sin datos que no sean referentes a la función que luego deben volcar en el campo de juego, para que luego puedan aplicarlo sin confusión.

Luis Enrique, entrenador del PSG. Foto: EFE.

Ya sea futbolistas, médicos u obreros, lo cierto es que las personas cada vez toleran menos el exceso de información.

La vorágine y el vértigo con el que se vive en la actualidad precisa de conceptos cortos y claros para que la gente pueda retenerlos.

El problema real no es cuánta información se recibe, sino que se perdió la capacidad de retenerla, concentrarse e integrarla para aplicarla.

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay. Foto: REUTERS

La incapacidad de retener conceptos en una charla suele ocurrir por sobrecarga de trabajo y saturación mental. Al no procesar la información de inmediato, esta se pierde antes de pasar a la memoria a largo plazo. Los seres humanos cada vez realizan más tareas de manera automatizada.

Muchos expertos hablan de la meditación para lograr el uso de la mente de manera plena, para lograr procesar debidamente lo que sí importa y descartar lo que no es útil. Hoy, si los mensajes saturan a su emisor, en lugar de servir, obstaculiza y hoy las personas viven saturadas de información, parece no haber espacio para concentrarse y retener datos.