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GP de Gran Bretaña: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo 5 de julio en la Fórmula 1

Llega la novena fecha de la temporada 2026 y se desarrollará en el Circuito de Silverstone. El argentino quiere volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Foto: REUTERS
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La Fórmula 1 continúa este domingo 5 de julio de 2026 su gira europea con el GP de Gran Bretaña. Será la novena fecha de la temporada y contará con formato Sprint.

Tras un despiste en la clasificación que lo obligará a largar desde la 19° posición, Franco Colapinto tendrá la dura misión de remontar desde el fondo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria. Foto: REUTERS

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña

  • Argentina: 11 horas
  • Brasil: 11 horas
  • Uruguay: 11 horas 
  • Paraguay: 10 horas 
  • Chile: 10 horas 
  • Bolivia: 10 horas
  • Venezuela: 10 horas
  • Perú: 9 horas
  • Ecuador: 9 horas
  • Colombia: 9 horas
  • México: 8 horas 

Cómo es el Circuito del GP de Silverstone de la F1

El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.

  • Longitud: 5.891 km
  • Vueltas: 52 (distancia de carrera: 306,198 km)
  • Curvas: 18
  • Récord de vuelta: 1:27.369 - Lewis Hamilton (2019)

Así largarán en el GP de Gran Bretaña

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

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2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- George Russell (Mercedes)

5- Isack Hadjar (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Max Verstappen (Red Bull)

8- Oscar Piastri (McLaren)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Liam Lawson (Racing Bulls)

11- Gabriel Bortoleto (Audi)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Valtteri Bottas (Cadillac)

19- Franco Colapinto (Alpine)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21- Lance Stroll (Aston Martin)

22- Fernando Alonso (Aston Martin)

Fórmula 1Franco ColapintoAutomovilismo
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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