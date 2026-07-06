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Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular ante Egipto: “Ya tengo el equipo”

El entrenador de la Selección Argentina palpitó el cruce por los octavos de final del Mundial 2026. Además, confirmó que Lionel Messi también tendrá minutos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final.
Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final. Foto: REUTERS
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El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este lunes en la previa del duelo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, durante la cual afirmó que ya tiene al equipo confirmado y adelantó que Leandro Paredes será titular.

Además, el DT respondió como está Lionel Messi antes del partido, teniendo en cuenta que jugó el encuentro completo ante Cabo Verde. “Leo está bien, más allá de los 120 minutos que jugó el otro día. Va a jugar, no me ha dicho nada”, afirmó.

Tengo el equipo, pero no se los dije a los jugadores. Vi que se está hablando mucho en los medios y es más o menos lo que se está diciendo, pero siempre se lo comunico primero a los jugadores”, señaló Scaloni.

Por otro lado, habló sobre las demás selecciones y afirmó que “este Mundial está siendo complicado para todos. No hay una selección temible, a Francia le costó con Portugal y lo vimos a España con Portugal. Todos los rivales juegan y es difícil, a comparación con otros mundiales”.

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Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final. Foto: REUTERS

“Los jugadores han tenido muchos partidos el último año. No es el nivel al que estamos acostumbrados, pero el de Argentina es aceptable. Estamos satisfechos, más allá de que siempre hay cosas para corregir”, añadió.

Respecto al regular encuentro ante los caboverdianos, señaló: “Esta selección viene jugando así hace años, incluso después de ganar el Mundial, vaya a donde vaya. Si no te salen las cosas jugando bien... hay muchas maneras de ir para adelante. Nuestro espíritu lo tenemos incorporado. Si el otro día el equipo no sacaba ese temperamento, nos quedábamos afuera. Nos pusieron las cosas difíciles”.

Luego, Scaloni analizó al rival de este martes y afirmó: “Egipto tiene jugadores de jerarquía y un DT que viene jugando hace tiempo con ellos, tiene una idea de juego muy clara. Es verdad que ha ganado un solo partido sobre cuatro, pero siempre complicó a sus rivales y mañana hará lo mismo con nosotros. Es un rival complicado”.

“Cuando vas llegando al final, más descanso tenés que tener. Y está siendo al revés. El otro día jugamos en Miami, todos saben la temperatura que hacía. Mañana vamos a jugar al mediodía y tuvimos poco tiempo de descanso. Egipto tiene algunas horas más. Es para tenerlo en cuenta”, señaló además sobre los tiempos de este Mundial.

Argentina vs Egipto: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El partido se disputará este martes 7 de julio a las 13:00 en el Atlanta Stadium. El encuentro, válido por los 8vos de final del Mundial 2026 se podrá ver por TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Egipto en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Suiza y Colombia, el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

Selección ArgentinaLionel ScaloniLeandro ParedesSelección Egipto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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