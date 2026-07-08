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“Cabezas en alto, Egipto”: así reflejaron los diarios egipcios la eliminación ante la Selección argentina

Más allá de la eliminación, la mayoría de los medios coincidieron en destacar que Egipto hizo historia al alcanzar por primera vez los octavos de final de un Mundial.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El plantel de Egipto quejándose con el árbitro
El plantel de Egipto quejándose con el árbitro Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Los principales diarios de Egipto reflejaron una mezcla de orgullo, decepción y críticas tras la eliminación de su selección frente a la Argentina en los octavos de final del Mundial. Mientras destacaron la histórica campaña de los “Faraones”, también lamentaron haber dejado escapar una ventaja de dos goles y cuestionaron algunas decisiones arbitrales.

La cobertura de los medios fue cambiando a medida que avanzó el encuentro. Del entusiasmo por el 2-0 con el que Egipto se fue al descanso, pasaron a la desilusión por la remontada albiceleste, que terminó imponiéndose por 3-2 y puso fin al sueño africano en su primera participación en una fase eliminatoria mundialista.

A pesar del resultado, la mayoría de las publicaciones coincidieron en destacar que Egipto hizo historia al alcanzar los octavos de final, una actuación inédita para el seleccionado africano.

El histórico diario Ahram, fundado en 1876, resumió el desenlace con un título contundente: “Egipto desperdicia una ventaja de dos goles, pierde 3-2 ante Argentina y queda eliminado del Mundial”, reflejando el impacto que generó la remontada del vigente campeón del mundo.

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El diario Ahram ante el triunfo de la Selección. Foto: Ahram

Por su parte, el diario estatal Noticias de la República había elogiado durante el entretiempo la actuación del arquero Mostafa Shobeir y la ventaja parcial de su equipo, aunque tras la derrota debió modificar el enfoque de su cobertura.

En la misma línea, Al Masry Al Youm calificó el encuentro como un “partido maratónico” y resaltó la “brillante actuación” del conjunto egipcio, al tiempo que cuestionó algunas decisiones arbitrales que, a su entender, influyeron en el desarrollo del juego.

Uno de los grandes protagonistas para la prensa local fue justamente Mostafa Shobeir. El arquero recibió numerosos elogios por haberle atajado un penal a Lionel Messi, una acción que fue destacada como uno de los momentos más memorables del partido.

Con un tono más emotivo, Daily News Egypt publicó el título “Cabezas en alto, Egipto”, al valorar que, más allá de la eliminación, el equipo dejó una huella importante en la historia del fútbol egipcio.

En tanto, el diario Séptimo Día destacó la disciplina táctica y el espíritu de lucha de los “Faraones”, al considerar que lograron poner en serios aprietos a la Argentina durante buena parte del encuentro.

Las repercusiones trascendieron el ámbito deportivo. El portal Masrawy también se hizo eco del mensaje del presidente Abdel Fattah al-Sisi, quien felicitó al plantel y aseguró que su desempeño fue “honorable”, pese a la eliminación.

Mostafa Ziko, entre lágrimas: “Fue una injusticia”

Minutos después del pitazo final, Mostafa Ziko tomó la palabra y no ocultó su bronca. El delantero egipcio calificó la actuación arbitral como injusta y aseguró que las decisiones perjudicaron directamente a su selección. Sus declaraciones fueron realizadas en un contexto de mucha emoción, tras una eliminación agónica que Egipto sintió como una oportunidad perdida.

Escándalo tras Argentina-Egipto: la dura acusación contra Messi y la FIFA después de la remontada Foto: REUTERS

Ziko sostuvo que el árbitro “echó a perder el esfuerzo de todo un país” y fue más allá al afirmar que el torneo estaba dirigido para favorecer a Argentina. También pidió disculpas al pueblo egipcio, remarcando que sus compañeros habían hecho todo lo posible para darle una alegría a los hinchas.

Sus palabras tuvieron un fuerte impacto porque no se limitaron a una queja puntual por una jugada. El atacante instaló una sospecha mucho más amplia, vinculada al manejo general del partido y al destino del campeonato. Por eso, sus declaraciones se convirtieron rápidamente en uno de los temas más comentados después de la clasificación argentina.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Egipto
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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