Tras la “limpieza”, River anunció a su segundo refuerzo: ¿quién es Mauro Arambarri, la nueva cara millonaria?

Mauro Arambarri. Foto: Sitio oficial Getafe

River sigue sumando caras nuevas a su plantel: tras el anuncio de Nicolás Otamendi, ahora cerró al mediocampista Mauro Arambarri como su segundo refuerzo.

A través de un escueto comunicado, la Banda confirmó la noticia en su sitio web oficial: “Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, informó el club de Núñez.

El volante fue pedido expresamente por Eduardo Coudet, quien valora su polifuncionalidad, despliegue y capacidad para aportar en las dos áreas.

Además, el uruguayo tiene experiencia europea: se consolidó como de los referentes del Getafe y también cuenta con pasado en la selección de Uruguay.

Mauro Arambarri Foto: mauroarambarri8/IG

¿Quién es la nueva cara del Millonario?

Mauro Arambarri es un mediocampista que puede jugar de volante central o de interior y que salió de las Inferiores de Defensor Sporting de Uruguay. Tras dar el salto a Europa mediante un pase al Burdeos de Francia, llegó al fútbol español en 2017.

En Getafe se consolidó como una pieza importante y también se transformó en uno de los encargados de la pelota parada.

River apunta a un uruguayo Foto: mauroarambarri8/IG

En esta temporada, el uruguayo jugó 31 partidos en los que anotó seis goles y dio dos asistencias. A pesar de su buen presente, Arambarri no fue convocado por Marcelo Bielsa para jugar el Mundial y nunca apareció en el radar del Loco para vestir la camiseta celeste.

La limpieza que anunció el club de Núñez

Tras el anticipo de Stefano Di Carlo, quien había asegurado que el Millonario se iba a mover fuerte en el mercado de pases, el club de Núñez anunció que once futbolistas no serán tenidos en cuenta por Eduardo “Chacho” Coudet.

Se trata de promesas que serán negociadas, préstamos que van a ser interrumpidos y figuras que no mostraron el nivel para ponerse la Banda.

Santiago Beltrán vio la tarjeta roja en River contra Carabobo. Foto: REUTERS

Los excluidos no viajarán el sábado 20 de junio a Alicante, España, donde el Millonario realizará la pretemporada de cara a la segunda parte del año.

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