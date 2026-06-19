River ya trabaja en las mejoras del Monumental: las obras para ampliar la capacidad y techar el estadio

Obras en el Mâs Monumental. Foto: River Plate

River Plate sigue mejorando y modernizando el estadio Monumental y compartió con sus hinchas las nuevas obras.

A través de sus redes sociales, el Millonario mostró el avance de la primera excavación para la ejecución de las fundaciones que sostendrán la futura tribuna 360° y el techo integral del estadio.

“Un nuevo paso en la obra de ampliación y techado de nuestra casa”, posteó el club de Núñez en sus redes sociales.

“Continuando con los trabajos que comenzaron en abril, así fue la primera excavación para la ejecución de las fundaciones de la estructura que sostendrá la nueva tribuna 360° y el techado del Mâs Monumental", completó el Millonario.

Aprovechando el parate por el Mundial 2026, River busca avanzar con la primera etapa del proyecto, con el objetivo de realizar las tareas de mayor complejidad mientras el equipo no utiliza el estadio.

Con las nuevas obras, la capacidad del estadio llegaría a los 101.000 espectadores, rompiendo otra vez el récord en Sudamérica y compitiendo con los principales estadios del mundo.

Además, el techado le daría un mayor confort a los espectadores y mejoraría la acústica para los días en los que los hinchas alientan al Millonario.

Obras en el Mâs Monumental. Foto: River Plate

Según se estima, las obras estarían terminadas para el 2029, pero el club comandado por Stefano Di Carlo no descansa y ya avanza en una nueva transformación histórica para uno de los clubes más importantes de América.