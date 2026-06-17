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Un campeón del mundo, grandes promesas y figuras que no rindieron: la profunda “limpieza” que anunció River

A través de un comunicado, el Millonario anunció que once jugadores no serán tenidos en cuenta por Coudet para la segunda parte del año. Repasá la lista en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Santiago Beltrán vio la tarjeta roja en River contra Carabobo.
Santiago Beltrán vio la tarjeta roja en River contra Carabobo. Foto: REUTERS
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El flojo primer semestre de River en el 2026, que incluyó derrotas ante Boca en el Monumental y en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, trajó fuertes consecuencia en el plantel.

Tras el anticipo de Stefano Di Carlo, quien había asegurado que el Millonario se iba a mover fuerte en el mercado de pases, el club de Núñez anunció que once futbolistas no serán tenidos en cuenta por Eduardo “Chacho” Coudet.

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Instagram @stefanodcdc

Se trata de promesas que serán negociadas, préstamos interrumpidos y figuras que no mostraron el nivel para ponerse la Banda.

Los excluidos no viajarán el sábado 20 de junio a Alicante, España, donde el Millonario realizará la pretemporada de cara a la segunda parte del año.

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Eduardo Coudet en River.
NOTICIAS ARGENTINAS Eduardo Coudet en River.FOTO NA: Claudio Fanchi Foto: NA

La lista de jugadores que no continuarán en River

  • Paulo Díaz
  • Maximiliano Meza
  • Germán Pezzella
  • Fabricio Bustos
  • Alex Woiski
  • Maximiliano Salas
  • Giuliano Galoppo
  • Kevin Castaño
  • Matías Galarza Fonda
  • Ian Subiabre
  • Santiago Lencina

El comunicado completo del Millonario

El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar.

Maximiliano Salas, River Plate.
Maximiliano Salas, River Plate. Foto: NA

Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

Matías Galarza Fonda con su nueva camiseta. Foto: X @RiverPlate

El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club.

Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes.

River PlateGermán Pezzella
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Matias Greisert

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