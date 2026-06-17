Un campeón del mundo, grandes promesas y figuras que no rindieron: la profunda “limpieza” que anunció River

Santiago Beltrán vio la tarjeta roja en River contra Carabobo. Foto: REUTERS

El flojo primer semestre de River en el 2026, que incluyó derrotas ante Boca en el Monumental y en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, trajó fuertes consecuencia en el plantel.

Tras el anticipo de Stefano Di Carlo, quien había asegurado que el Millonario se iba a mover fuerte en el mercado de pases, el club de Núñez anunció que once futbolistas no serán tenidos en cuenta por Eduardo “Chacho” Coudet.

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Instagram @stefanodcdc

Se trata de promesas que serán negociadas, préstamos interrumpidos y figuras que no mostraron el nivel para ponerse la Banda.

Los excluidos no viajarán el sábado 20 de junio a Alicante, España, donde el Millonario realizará la pretemporada de cara a la segunda parte del año.

NOTICIAS ARGENTINAS Eduardo Coudet en River.FOTO NA: Claudio Fanchi Foto: NA

La lista de jugadores que no continuarán en River

Paulo Díaz

Maximiliano Meza

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Alex Woiski

Maximiliano Salas

Giuliano Galoppo

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Ian Subiabre

Santiago Lencina

El comunicado completo del Millonario

El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar.

Maximiliano Salas, River Plate. Foto: NA

Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

Matías Galarza Fonda con su nueva camiseta. Foto: X @RiverPlate

El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club.

Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes.